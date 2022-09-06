【ESG】中銀香港為中海外安排首筆可持續發展掛鉤俱樂部貸款　1億英鎊為期5年

▲ 中海外為中海外安排首筆可持續發展掛鉤俱樂部貸款，為期5年涉1億英鎊。

中銀香港為中海外 （00688） 安排首筆與可持續發展表現掛鉤的俱樂部貸款，涉及1億英鎊，為期5年。中銀香港為貸款的聯席牽頭行、聯席可持續發展表現掛鉤貸款協調行及代理行。

根據貸款協議，當中海外達到所訂立的可持續發展表現目標，即可獲得貸款利率下調，從而節省融資成本。貸款所得款項，將用作該公司一般營運資金及企業用途。

中銀香港環球企業金融部總經理盧莹表示，可持續發展是中銀香港的核心理念，該行將繼續透過提供多元化的創新金融方案，支持企業建立可持續發展商業模式。

中海外2021年續入選恒生可持續發展企業指數成分股、恒生ESG50指數，並獲得Sustainalytics低風險評級；

在明晟（MSCI）ESG評級為BB級，全球房地產可持續標準（GRESB）獲得二星表現。

*重溫【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

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記者：余倩敏