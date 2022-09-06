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【訪港簽證】民建聯倡政府提供簽證便利　提高越南企業來港營商意慾

商業 17:23 2022/09/06

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有不少持份者關注訪港簽證事宜，認為若特區政府可以給予越南居民簽證更便利，能令兩地經貿往來更頻繁。（資料圖片）

民建聯9月4日起派出三團訪問東盟五個國家，其中越泰團今日完成越南行程。行程期間，有不少持份者關注訪港簽證事宜，認為若特區政府可以給予越南居民簽證更便利，能令兩地經貿往來更頻繁。

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越南為香港第8大貿易夥伴

民建聯越泰團團長陳克勤表示，越南是香港第8大貿易夥伴，即使在疫情期間兩地的貿易額也錄得18%的增長，形容越南是一個年輕有活力的國家，市場潛力無限。

團員周浩鼎表示，現時在港上市的東盟企業只有84間，認為港交所認為要調整思維，鼓勵更多合資格的東盟企業來港集資，而鑑於企業從考慮到執行上市前期工作，商務往來香港頻繁及必要，故特區政府應該考慮提供簽證便利，才可以提高越南企業來港上市或營商意慾。

建議可在港成立副食品檢定中心

此外，他表示，將幫助越南工商總會，努力促成香港投資推廣署，貿發局等於今年年底進行工商界聯繫活動，並可以適時檢視經貿推進情況。

行程期間，外訪團亦與越南當地中成藥製造商和貿易公司代表會面，了解中成藥發展情況。團員陳恒鑌引述當地業界，指當地業界香港的中成藥品質遠近馳名，而近7成越南人會用中藥產品，當中包括保健品和藥品，包括疫情期間不少人也服用連花清瘟膠囊，而越南的丁香、玉桂等「南藥」，亦是國家及香港其中一個進口地。

此外，越南作為農業大國，團員何俊賢指出，有不少政策扶助農業的發展，而不少港資企業早年起在當地投資及落地生根，認為雙方可以合作，打入粵港澳大灣區市場。他又認為，香港的檢測標準獲得世界認可，建議可在香港成立副食品及農產品檢定中心，促成區域式合作達致贏。

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責任編輯：李智美

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