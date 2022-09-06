  • 31°C
香港時間 : 2022906日 (週二) 18:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【煤炭股】 煤價升至歷史高位 美銀引述專家料年底前煤價高企 煤炭股連日受捧

股樓投資 17:20 2022/09/06

分享：

分享：

亞洲動力煤價格升至歷史新高，加上有大行引述專家預計年底前煤價高企，煤炭股連日受追捧。重新「染藍」的中國神華（01088）升1.2%，報26.05元；兗煤澳大利亞（03668）升3.9%，報37.65元，創6個月高位；易大宗（01733）升5.1%，報1.64元；蒙古焦煤（00975）急升逾13%，報2.4元。

同場加映﹕【青姐話】 大淡好收尾 淡倉話之你

據《彭博》報道，亞洲動力煤價格升至歷史新高，澳洲紐卡斯爾現貨煤炭價格上周五（2日）升至每噸436.71美元，為去年同期價格近3倍。

【理想汽車 2015】 「理想ONE」客服證實減價停產消息 新車型「理想L8」為替代品 股價一度跌近100元關口【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

美銀證券近日亦發表研究報告指，與《中國煤炭資源網》分析師馮東斌進行討論，相信隨著夏季結束，內地短期電力需求可能會下降，但該行引述馮東斌認為，9月下旬起行業將迎來積極催化劑，因為疫情影響和中共「二十大」前的進行安全檢查導致供應中斷，加上能源安全穩定供應政策將持續到明年3月，以及華北地區冬季具補貨需求。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
港股 電力 兗煤澳大利亞（03668） 易大宗（01733） 中國神華（01088） 煤炭股

上一篇文章

【帶你睇盤】坐落屯門市中心人氣地段　高層兩房叫價500萬

下一篇文章

花旗下調恒指年底目標至23456點 另推薦7隻首選港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【全球經濟】卓慧思料接任成為新首相 曾承諾推出三百億英鎊減稅方案
【全球經濟】卓慧思料接任成為新首相 曾承諾推出三百億英鎊減稅方案
【能源危機】俄羅斯無限期停供天然氣到歐　歐元兌美元再創20年新低　
【能源危機】俄羅斯無限期停供天然氣到歐　歐元兌美元再創20年新低　
【家居設計】如何裝修納米樓？ 一人居住272呎開放式單位 32.8萬造迷你複式設計
【家居設計】如何裝修納米樓？ 一人居住272呎開放式單位 32.8萬造迷你複式設計
【著數優惠】Mox推開業兩周年優惠 新客戶開戶可享3%存款年利率 賺取高達3,065元
【著數優惠】Mox推開業兩周年優惠 新客戶開戶可享3%存款年利率 賺取高達3,065元
【美股焦點】Bed Bath & Beyond財務總監 紐約摩天大廈墜樓身亡
【美股焦點】Bed Bath & Beyond財務總監 紐約摩天大廈墜樓身亡
【網絡熱話】上海女生為省房租「極限通勤」 每天公交上班來回需6.5小時 如自行駕車成本高達5,000元
【網絡熱話】上海女生為省房租「極限通勤」 每天公交上班來回需6.5小時 如自行駕車成本高達5,000元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款