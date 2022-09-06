【煤炭股】 煤價升至歷史高位 美銀引述專家料年底前煤價高企 煤炭股連日受捧

亞洲動力煤價格升至歷史新高，加上有大行引述專家預計年底前煤價高企，煤炭股連日受追捧。重新「染藍」的中國神華（01088）升1.2%，報26.05元；兗煤澳大利亞（03668）升3.9%，報37.65元，創6個月高位；易大宗（01733）升5.1%，報1.64元；蒙古焦煤（00975）急升逾13%，報2.4元。

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據《彭博》報道，亞洲動力煤價格升至歷史新高，澳洲紐卡斯爾現貨煤炭價格上周五（2日）升至每噸436.71美元，為去年同期價格近3倍。

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美銀證券近日亦發表研究報告指，與《中國煤炭資源網》分析師馮東斌進行討論，相信隨著夏季結束，內地短期電力需求可能會下降，但該行引述馮東斌認為，9月下旬起行業將迎來積極催化劑，因為疫情影響和中共「二十大」前的進行安全檢查導致供應中斷，加上能源安全穩定供應政策將持續到明年3月，以及華北地區冬季具補貨需求。

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記者：郭秀慧