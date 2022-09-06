【帶你睇盤】坐落屯門市中心人氣地段　高層兩房叫價500萬

屯門不乏平價上車盤，今次祥益地產推介的屋苑為屯門市廣場，屋苑最大賣點是坐落屯門市中心，生活方便，向來是區內指標屋苑。

是次介紹的放盤為4座高層B室，實用面積353平方呎，兩房間隔，現叫價500萬元，可申請九成按揭，首期要50萬元，若分30年還，利率以2.5厘計，月供17,780元，壓力測試下的最低每月入息要求約42,585元。

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放盤單位 屯門市廣場4座高層B室（物業編號：AN232003） 實用面積 353平方呎 間隔 兩房 叫價 500萬元（更新日期：2022年09月06日） 賣點 企理即住、向東開揚、有匙即睇、中心地段、可做九按

【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

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