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【帶你睇盤】坐落屯門市中心人氣地段　高層兩房叫價500萬

股樓投資 17:40 2022/09/06

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屯門不乏平價上車盤，今次祥益地產推介的屋苑為屯門市廣場，屋苑最大賣點是坐落屯門市中心，生活方便，向來是區內指標屋苑。

是次介紹的放盤為4座高層B室，實用面積353平方呎，兩房間隔，現叫價500萬元，可申請九成按揭，首期要50萬元，若分30年還，利率以2.5厘計，月供17,780元，壓力測試下的最低每月入息要求約42,585元。

    點擊圖片放大
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    +5
放盤單位 屯門市廣場4座高層B室（物業編號：AN232003）
實用面積 353平方呎
間隔 兩房
叫價 500萬元（更新日期：2022年09月06日）
賣點 企理即住、向東開揚、有匙即睇、中心地段、可做九按 

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3cMXX1G

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

屯門市廣場 上車盤 祥益地產 二手市場 私人屋苑 樓價

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