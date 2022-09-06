【帶你睇盤】坐落屯門市中心人氣地段　高層兩房叫價500萬

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【大行報告】遭兩大行降價 中升一度跌逾5%
屯門不乏平價上車盤，今次祥益地產推介的屋苑為屯門市廣場，屋苑最大賣點是坐落屯門市中心，生活方便，向來是區內指標屋苑。
是次介紹的放盤為4座高層B室，實用面積353平方呎，兩房間隔，現叫價500萬元，可申請九成按揭，首期要50萬元，若分30年還，利率以2.5厘計，月供17,780元，壓力測試下的最低每月入息要求約42,585元。
|放盤單位
|屯門市廣場4座高層B室（物業編號：AN232003）
|實用面積
|353平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|500萬元（更新日期：2022年09月06日）
|賣點
|企理即住、向東開揚、有匙即睇、中心地段、可做九按
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢