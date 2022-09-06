【華為發布會】華為發布首款純電SUV、入場費不足30萬　搶先iPhone14發布Mate 50首次支援北斗衛星通信

蘋果（Apple，美：AAPL）香港時間周四凌晨發布新一代iPhone14，華為搶先發布新一代旗艦手機Mate 50以及與賽力斯合作的首款純電動車「AITO問界M5 EV」。華為Mate 50系列，設有Mate 50E、Mate 50、Mate 50 Pro等型號，基本版Mate 50售價4999元人民幣起，公司形容為全球首款支持衛星通信功能的手機。

圖看華為介紹Mate50系列重點

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Mate 50 無網絡信號仍可發出文字和位置信息 僅限內地使用

集團常務董事兼消費者業務CEO余承東指，Mate50系列支持「北斗衛星」消息硬件能力，為全球首款支持北斗衛星消息的大眾智能手機。他指產品可令用家就算身處荒漠無人區、出海遇險、地震救援等無地面網絡信號覆蓋環境下，通過應用程式將文字和位置信息向外發出，與外界保持聯繫，並支持多條位置生成軌跡地圖。

不過，內地傳媒消息指該功能僅支持發送，不支持接收，需在空曠無遮蔽處使用。首次使用前需在有地面網絡的環境下，通過相關應用程式激活，功能亦僅限中國大陸地區使用。

其他配置方面，Mate50系列採用66W有線快充和50W無線快充。當手機電量低於1%時，手機將智能啟動聚能泵，滿足低功耗應用的應急使用，支持待機3小時，或通話12分鐘，或亮碼10次，或掃碼4次，並且不會損傷電池壽命，宣稱「沒電也能打電話」。

在價格和銷售時間方面，華為Mate 50售價4999元起，華為Mate 50 Pro售價6799元起，9月6日開啟預售，9月21日正式開售。華為Mate 50 RS保時捷設計售價12999元，9月21日正式開售。華為Mate 50 E售價3999元起，10月開售。

華為：問界AITO M5EV

在美國制裁令下，華為無法發布5G手機，並改投電動車生態，與賽力斯合作的混合動力增程新能源汽車「AITO 問界」系列，上月銷量首度突破10,000輛。華為在最新發布會發布「問界AITO M5EV」純電動SUV，是華為首次涉足純電動車型。

售價方面，AITO首款純電車型問界M5 EV售價公佈：提供兩個版本，起售價分別為28.86萬元、31.98萬元。

此外，發布會亦有推出智能手錶、智能門鎖、便攜音箱、筆記本及平板電腦等新產品。

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編輯：葉志偉