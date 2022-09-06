【解碼｜內險股】新業務價值跌幅下半年料收窄　瑞信中期看好一隻高息內險股　滙豐上調人保、財險目標價

▲ 內險股新業務價值跌幅下半年料收窄。

內險股業績期結束，瑞信指上半年內險股新業務價值大跌26%，因消費者基於疫情及經濟不確定性，偏好購買短期或儲蓄類產品，而且上半年表現強勁的銀保渠道銷售，利潤率低於代理銷售渠道。

單計稅後營運利潤，內險股表現分化。壽險公司稅後營運利潤增長雖強勁，但瑞信指主要是受疫情期間索償減少這項暫時性因素所帶動。壽險股的稅後營運利潤前景，中期料受剩餘邊際（residual margin）釋放放緩所拖累。

展望下半年，瑞信料內險新業務價值跌幅將較上半年收窄，因代理團隊回穩與低基數效應。產險方面，綜合成本率可望持續改善，保費亦可望保持不俗增長。

瑞信中期偏好太保

展望未來3個月，瑞信看好從事產險的內險股，多於從事壽險的內險股，指前者短期可繼續受惠嚴格防疫限制下的低索償率，建議趁機收集人保 （01339） 。惟該行直言，隨著數月後防疫措施放寬，產險優勢料逐步消退。

以12個月計，瑞信則相對看好壽險股，指防疫措施影響料減，而代理活動正常化、顧客重拾長期產品需求，這些因素均利好壽險企業。該行尤其偏好太保 （02601） ，料其新業務價值表現於下半年領先同業，且今年預測股息率達7.1%。

對於龍頭內險股平保 （02318） ，瑞信指其綜合模式下稅後營運溢利強勁。同時，平保表現亦為中國宏觀經濟縮影，而內地經濟可望復甦，料將帶動平保。另外，隨著壽險改革完成，平保新業務價值明年料好轉。

滙豐上調人保、財險目標價

滙豐環球研究上調人保、財險 （02328） 目標價，前者由原先2.5元，調升至2.7元；後者由原先8.3元，上調至8.7元。該行認為，財險在歷史上總承保保費（gross written premium）增長最高，車險方面的不利因素已緩解，財險料受益於有利的重新定價，信貸和擔保方面的風險降低正取得成效，估算淨資產收益率未來5年為10%至12%，低於歷史平均值。財險的母公司人保，擁有其中一個在中國領先的保險業務，人保大部分價值來自於財險，財險的價值佔該行對人保集團各部分估值總和的80%左右。

不過，滙豐環球研究指，較低的政府債券孳息率、股市波動，以至內房問題等情況下，宏觀環境對內險行業構成不利，在該行業中，繼續偏好平保，續予買入評級。

海通國際：內險明年有望實現較高增長

海通國際報告認為，內險業具備典型順周期特徵，在經濟預期改善背景下資產端與負債端均將受益。預計伴隨經濟穩增長政策作用逐步釋放，宏觀環境轉暖將增強保險行業增長動力。今年「開門紅」基數較低，主要由於受去年全年業績壓力影響，各險企今年「開門紅」籌備時間相對較晚，投入力度相對較弱。去年「開門紅」基數較高。而在今年較低基數基礎上，明年「開門紅」輕裝前行，有望實現較高增長。

報告指，從中長期來看健康險仍有較大發展空間，通過打通保險、體檢、康復、養老、藥品、醫院等產業鏈條，建立「健康管理+醫療服務+保險」的一站式健康生態系統，能夠有效提高客戶黏性，為保險業務增長賦能。

海通國際指，今年二季度壽險新單及新業務價值增速均環比改善，預計未來人力規模有望企穩，看好下半年在宏觀經濟恢復前提下，保險消費需求逐步復蘇。10年期中國國債收益率徘徊於2.6%左右，新增固收類投資收益率有所承壓。該行認為未來伴隨經濟持續復蘇，長端利率有望存在階段性上行機會。截至本月2日，保險板塊估值0.33-0.72倍2022E P/EV，處於歷史低位。

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