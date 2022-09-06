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【解碼｜內險股】內險股新業務價值跌幅下半年料收窄　瑞信中期看好一隻高息內險股

股市 17:09 2022/09/06

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內險股新業務價值跌幅下半年料收窄。

內險股業績期結束，瑞信指上半年內險股新業務價值大跌26%，因消費者基於疫情及經濟不確定性，偏好購買短期或儲蓄類產品，而且上半年表現強勁的銀保渠道銷售，利潤率低於代理銷售渠道。

單計稅後營運利潤，內險股表現分化。壽險公司稅後營運利潤增長雖強勁，但瑞信指主要是受疫情期間索償減少這項暫時性因素所帶動。壽險股的稅後營運利潤前景，中期料受剩餘邊際（residual margin）釋放放緩所拖累。

展望下半年，瑞信料內險新業務價值跌幅將較上半年收窄，因代理團隊回穩與低基數效應。產險方面，綜合成本率可望持續改善，保費亦可望保持不俗增長。

短期看好平保、中期偏好太保

展望未來3個月，瑞信看好從事產險的內險股，多於從事壽險的內險股，指前者短期可繼續受惠嚴格防疫限制下的低索償率，建議趁機收集人保 （01339） 。惟該行直言，隨著數月後防疫措施放寬，產險優勢料逐步消退。

以12個月計，瑞信則相對看好壽險股，指防疫措施影響料減，而代理活動正常化、顧客重拾長期產品需求，這些因素均利好壽險企業。該行尤其偏好太保 （02601） ，料其新業務價值表現於下半年領先同業，且今年預測股息率達7.1%。

對於龍頭內險股平保 （02318） ，瑞信指其綜合模式下稅後營運溢利強勁。同時，平保表現亦為中國宏觀經濟縮影，而內地經濟可望復甦，料將帶動平保。另外，隨著壽險改革完成，平保新業務價值明年料好轉。

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記者：余倩敏

 

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