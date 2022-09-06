【大行點睇】花旗料整體新業務價值續下跌 惟最睇好呢隻保險股 最新目標價潛在升幅逾2成（附各保險股評級及目標價）

早前各家保險股均公布中期業績，業績表現僅中規中舉，整體壽險公司的新價值業績持續收縮，花旗報告指這是由於內地保險代理人數減少，以及保費組合轉向儲蓄型產品而削弱毛利率所拖累。

花旗給予各保險股評級及目標價：

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該行認為，壽險公司中，除了友邦保險（01299）中國業務外，其他的中資保險股的新業務價值將會繼續下跌，直至第四季才會回升。

至於財險市場，花旗則相當看好，指上半年內地財產及意外保險整體業績強勁，當中中國財險（02328）承保利潤創歷史新高。隨著中央政府再促推汽車銷售，該行認為財險市場可望在今年餘下時持焋復甦，並選財險為保險股首選，評級「買入」，目標價10.8元，即較現價8.78元有約23%的潛在升幅。

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記者：李兆明