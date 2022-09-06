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【美股焦點】特朗普旗下社交媒體TMTG擬推遲借殼上市　傳關聯SPAC未獲足夠股東支持延長交易

股市 16:58 2022/09/06

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【美股焦點】特朗普旗下TMTG 擬推遲借殼上市　傳關聯SPAC未獲足夠股東支持延長交易

美國前總統特朗普旗下社交媒體公司Trump Media and Technology Group（TMTG）原計劃透過經特殊目的收購公司（SPAC），與Digital World Acquisition Corp（DWAC）合併上市，但因各種問題而遲遲未能完成，有外電引述知情人士指，DWAC未能獲得足夠股東支持延長交易時間一年。

負責營運社交平台Truth Social 的TMTG去年與DWAC 簽署合併上市協議，若果成功，TMTG將獲注入DWAC的13億美元現金，由於該交易面臨民事和刑事調查，因此一直處於凍結狀態，而DWAC 一直希望正在審查其交易披露的美國證交會會批准交易進行。

DWAC 延長交易一年需獲65%股東支持

DWAC需獲65% 的股東投票支持，才能延長交易協議12個月，消息人士稱，截至週（5日），贊成的股東人數遠遠少於所需水平。

最終投票結果將於DWAC週二（6日）特別股東大會上公佈，消息人士稱，DWAC管理層料公司無法及時獲得足夠股東支持，已開始考慮其他選項，包括推遲投票截止日期，以便有機會提高股東的支持率。

若不採取進一步行動 DWAC須於9.8清算並退還IPO資金

此外，如果DWAC若未能讓其股東支持延長交易一年，其管理層有權在未經股東批准的情況下將其交易延長最多6個月。

如果不採取進一步行動，作為SPAC的DWAC 將於周四（8日）清算並退還其2021年9月首次公開招股所籌集的資金。

*重溫【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

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編輯：李哲毅

TRUTH Social 特殊目的收購公司（SPAC） 特朗普 美股

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