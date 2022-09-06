【港元拆息】港銀輪流加H按「封頂息」　華僑永亨H按鎖息上限見3厘、大新傳加入上調鎖息

▲ 【港元拆息】1個月HIBOR升至約1.93厘 華僑永亨再加鎖息上限25點子至3厘 傳大新加鎖息上限25點子至2.75厘

美聯儲本月下旬議息，港元拆息（HIBOR）持續在高位徘徊。與樓按相關的1個月港元拆息今報1.92946厘，按日升1.9個基點。隨HIBOR與樓按實際利息2.5厘或2.75厘水平接近，再有本地銀行上調新造按揭H按鎖息基準，華僑永亨銀行再一次調升H按的鎖息上限0.25厘至3厘，成為今輪加息周期中，首間港銀第二度上調鎖息上限。

華僑永亨銀行於7月11日起，將H按鎖息上限由「P-2.75%至P-3%」，上調為「P-2.65%」至「P-2.75%」，實際鎖息上限為2.75%至2.85%。該行於昨日（5日）起，H按鎖息上限由「P-2.65% 至 P-2.75%」上調為「P-2.5%」，實際鎖息上限為3%。該行回覆本報查詢，指會密切留意市場動態，並不時檢討按揭產品。

市傳大新銀行 （02356） 上調拆息按揭計劃（H按）的鎖息上限0.25厘至2.75厘，使上調鎖息上限息率的銀行增至10間。本報向大新銀行查詢，正候回覆。

經絡按揭轉介：料未跟加封頂息的大型銀行都要上調封頂息

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，10間銀行的現樓及樓花市佔率共佔整體市場一定佔比，相信對整體按揭市場及新造按揭客戶有一定影響，現時1個月HIBOR一直反覆上升，至今已超過4個星期維持1.5厘以上水平。銀行資金成本參考指標的3個月拆息今報2.74595厘，創自2008年11月4日（3.79厘）後新高，並超過6個星期維持2厘以上水平，反映資金成本壓力增加。

另一方面，港美息差擴闊令資金不斷流出港元市場，金管局自5月份已多次接錢，最新體系結餘已回落至約1,250億元。曹德明表示，本港銀行最快於今季加最優惠利率（P），而銀行基於資金成本考量而上調H按鎖息上限。雖仍有大型銀行為今年的按揭業務作最後衝刺，而暫時未跟隨加鎖頂息率，不過相信在銀行調升P前，該些銀行亦要調升新造按揭的H按封頂位，以預備在加息時保持利潤空間。

中原按揭：美本月議息後港銀加P機會大

中原按揭董事總經理王美鳳指出，近日港元拆息續現升勢，尤其接近美國議息期美元拆息亦已續升，與樓按相關的1個月港元拆息將於本月內升穿2厘水平，反映銀行資金成本上升壓力增大，H按觸封頂後息率上升之壓力由銀行承擔，若以原本封頂息2.5厘計，按息2.5厘和1個月拆息差距僅約有0.5厘，較年初息差約1.3厘收窄，明顯影響樓按利潤，故此銀行上調新造按揭客戶的H按封頂息率，以紓緩息差收窄壓力，及減低資金成本上升之影響。

王美鳳指出，由於拆息續現升勢，加上近期定存息競爭加劇，預期月內續有銀行上調H按封頂息率。而美國9月議息後再加息後，P上調的機會亦大。

HIBOR今日普遍上升。隔夜拆息報1.10107厘，按日升8.8個基點。反映銀行資金成本的3個月港元拆息報2.74595厘，升2.4個基點。

HIBOR今日報價：

年期 9月6日 9月5日 隔夜 1.10107 1.01321 1 星期 1.38958 1.35732 2 星期 1.51566 1.51780 1 個月 1.92946 1.91036 2 個月 2.39845 2.38357 3 個月 2.74595 2.72226 6 個月 3.40625 3.39899 12 個月 3.79685 3.79071

*重溫【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

相關文章：

【港元拆息】3個月HIBOR升至2008年新高 香港8月現樓按揭量回升至7個月新高

【解碼｜最優惠利率】大摩：大行升按揭封頂息可爭取更多時間考慮加P決定

記者：胡學能