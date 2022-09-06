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【業績｜收息股】陽光房地產基金全年度每基金單位分派跌2.3%至25仙　股息率近6.9厘　料續租租金仍會負增長

股市 18:39 2022/09/06

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陽光房地產基金扭虧為盈賺1.03億　派末期息12.8港仙　全年派息減少2.3%

陽光房地產基金 （00435） 公布截至6月底全年業績，期內收益按年增0.5%至8.03億元，除稅後溢利達1億元，對比上一財年為虧損2.34億元。年度可分派收入收入按年跌1.7%至4.3億元，每基金單位末期分派12.8港仙，整個財年每基金單位合共分派25港仙，較去年同期跌2.3%。以陽光房地產基金收市價3.63元計算，現價股息率接近6.9厘。

對零售物業表現較為正面

投資及投資者關係總監葉美鈴表示，利率上升、地緣政策緊張、通脹壓力下，續租租金未來仍有機會出現負增長，預期香港空置率仍高、有新的寫字樓供應、跨國機構的需求未恢復、國內公司未有積極擴充， 金融機構減少對空間需求等因素都會影響寫字樓方面的租金表現，故相比之下，對零售方面較為正面，因民生商場的租賃需求較穩定，租用率亦會隨本地消費帶動而逐步改善。

陽光房地產基金表示，零售業在2021年年底初現復甦，但由於今年1月至4月期間，Omicron變種病毒傳播再次延伸香港經濟低迷的困局。隨著本地消費受到打擊，零售物業的租賃活動亦遭受嚴重影響。

截至6月底，陽光房地產基金零售物業組合的整體租用率為94.5%，對比去年跌2個百分點，相關年度續租租金負增長為5%。

葉美鈴表示，旗下商場租戶有三分之二屬於必需品及民生類別，社交距離及感染人數會影響本地消費，不排除在疫情前簽訂租約的租金會出現負增長，但涉及的租約比重不高。

她又指，今年首輪派發時人流及銷售額有明顯提升，但8月時派發第二階段消費券的刺激效應有所減輕，效果不及首輪明顯，認為人流都是隨疫情走勢帶動。

截至6月底止，寫字樓租用率為94.8%，較去年同期升2.4個百分點，續租租金增長跌5.5%。

市傳香港11月有機會放寬豁免酒店隔離，她認為，若有，會方便跨國企業的人員流動，有助對寫字樓的需求展望更為明確。

有跨國企業因減省成本搬去非核心商區

問及寫字樓的租金是否見底，葉美鈴指，香港整體甲級寫字樓的空置率仍達約10%，而且，市場預期今年及明年新增的寫字樓面積超過300萬呎，以香港每年150萬呎吸納量，需時吸收現有的空置率及新增供應。而續租租金表現亦要視乎區域，因為有跨國企業因減省成本會搬去非核心商區，故整體租金的跌幅未必太大，但相信旗下寫字樓物業會相對較受壓。

問及會否加入更多物業到投資組合，葉美鈴指，公司一直留意收購機會，由於利率急升，為融資成本帶來壓力，故對新的收購審慎。

（第二版加入業績會內容）

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