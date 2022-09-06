【旭輝 884】 旭輝13.4億沽英皇道重建住宅項目 買家為宏安地產 股價一度升逾7%

旭輝控股（00884）公布，旗下與宏安地產（01243）合營、持股60％的非全資附屬「旭輝地產202006有限公司」，將以約13.38億元出售炮台山英皇道101號及111號項目的全部權益予宏安地產等公司。資料顯示，旭輝於2018年購入時總代價為18.8億元，地段為前成報大廈及停車場。值得留意的是，該項目原以6.74億元在8月10日出售予與集團股東林中、林偉及林峰。

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消息刺激下，旭輝曾升逾7%，高見2.12元，收報2.08元，升5.6%，成交額1.4億元；宏安地產則無升跌，報0.063元。

大行予旭輝投資評級及目標價﹕

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是次出售亦連同兩間公司近11.3億元未償還金額，而母公司旭輝為新賣方擔保人。新買方為華王有限公司，其分別由宏安地產及APG SPV最終擁有50%及50%權益。料最終錄得收益約2,180萬元。該地段總佔地面積約為12,695平方呎，目前處於拆卸階段。

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記者：郭秀慧