【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

其他股評時段:

00:30 恒生現況 大市氣氛不理想

02:50 短期低位反彈要小心

04:22 美股及美國經濟數據回顧

13:00 俄羅斯斷氣 歐洲面臨危機

14:56 恒指會見19235底？

17:40 基本因素較3月好

21:19 內地下調外幣存款準備金率代表甚麼?

25:53 等待美國通脹回落

28:54 00331 豐盛生活服務

31:55 02130 嘉泓物流

34:38 06862 海底撈

36:15 01725 香港航天科技

37:14 00123 越秀地產

38:40 00688 中國海外發展

40:28 02899 紫金礦業

44:30 01171 兗礦能源

47:12 00390 中國中鐵

50:50 03110 GX恆生高股息率

56:55 09618 京東

57:55 02380 中國電力

01:01:10 09922 九毛九



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