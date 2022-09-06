【TikTok私隱疑雲】TikTok否認黑客入侵系統　強調無安全漏洞

黑客組織AgainstTheWest日前在討論區發表文章指出，發現抖音海外版TikTok與微信WeChat存有漏洞，可藉此找到TikTok及微信WeChat的資料庫數據。惟TikTok官方最新發表聲明，否認其系統、網絡或數據庫遭入侵，同時強調團隊沒有發現任何有安全漏洞的證據。

據外媒《The Verge》報道，黑客組織AgainstTheWest近日發現， 藉著TikTok與微信WeChat的漏洞，可以獲取20億則記錄與 790GB的用戶資料、軟件源程式碼、平台數據等。

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報道引述TikTok發言人Maureen Shanahan回應，TikTok已確認部分數據是公開資料，並無敏感資料，而且TikTok的系統、網絡或數據庫並未遭受任何安全威脅，TikTok亦會盡力保障全球網絡安全，因此認為用戶不需要採取任何主動行動。

Microsoft區域總監：可能不是違規獲取數據

另據微軟（Microsoft）區域總監兼創立數據安全檢查網站Have I Been Pwned的Troy Hunt在Twitter上表示，多數被駭的數據，似乎都是從平台上獲取的公開資料，並推測「可能是非生產或測試數據」，而且很有可能不是通過違規獲取的數據。

責任編輯：張寶燕

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