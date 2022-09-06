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摩通憂德國斷電傳定應急方案 部分業務或轉移至倫敦

環球社會熱點 17:09 2022/09/06

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俄羅斯與烏克蘭的戰爭引發德國能源危機，雖然政府表明能源儲備充足，但投資銀行摩根大通憂慮當地今年冬天可能斷電，已制定應急方案，包括把部分工作轉移至英國首都倫敦。

德延後關閉2核電廠 強調未來堅持廢核 【下一頁】

英國《電訊報》引述消息人士指出，摩根大通（JP Morgan）擔心德國今年冬天會因能源問題至限制電力，正制定方案應對，包括把法蘭克福（Frankfurt）部分業務轉移至倫敦或其他歐洲城市。

據悉，摩通方案亦包括啟用柴油發電機，確保即使德國辦公室數日無電力供應仍能維持運作，或是要求員工在家工作降低能源消耗。不過，方案有指只是預防措施，摩通未打算任何措施。

消息人士認為，一旦德國無法找到替代能源及天然氣用量不見減少，加上俄羅斯完全停止天然氣供應，最惡劣情況便會形成。

馬克龍籲法民眾節能10%避配給 準備向德輸天然氣 【下一頁】

摩通拒絕回應是否有準備方案應對德國可能出現斷電，高盛（Goldman Sachs）及巴克萊銀行（Barclays）亦拒絕回應是否有類似應急計劃。

俄羅斯早前宣布，「北溪一號」（Nord Stream）有出現洩漏，決定無限期停止使用管道運送天然氣。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周一（5日）承認，歐洲解決制裁才會恢復天然氣供應。

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責任編輯：吳漢培

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