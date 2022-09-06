▲ 【解讀│人民幣】野村：中國相信人民幣匯率反映中美兩國相對的經濟及政治實力 料人民幣年底見7.2

人民銀行周一下調外幣存款準備金率2個百分點至6%，9月15日生效，為5個月來第二次下調。野村認為，人行調低外幣存準率是希望避免人民幣兌美元貶值過快，而人民幣在強美元及中國經濟疲弱下，貶值壓力加大，預期年底前外幣存款準備金率會再降1個百分點，美元兌人民幣年底將跌見7.2水平。

野村指，雖然反映人民幣兌一籃子貨幣的人民幣滙率指數（CFETS）今年來大致平穩，而且自6月10日以來更升0.8%，但中國政府對於人民幣近日加快貶值的憂慮升溫，主要基於20大會議臨近，而且中美緊張關係升溫。

「中國政府尤其緊張美元兌人民幣滙率，因他們相信匯率反映中美兩國相對的經濟及政治實力。」

野村稱，人民幣走弱會影響本土情緒，並加快資金外流，故此7算是重要心理關口，中國政府會對人民幣迫近7算保持警覺。

過去數月外幣存款逐步回落

截至7月底，外幣存款約9540億美元，調低存款率2個百分點料可吸引約191億美元流動性進入在岸銀行體系，而過去數月外幣存款已從3月底的歷史高位1.05萬億美元逐步回落，同時商業銀行需要儲備較少的外幣資產，以符合最新的外幣存準率要求。

「雖然調低外幣存準率對於外幣流動性影響有限，但中央最大目的是告訴市場，人行對於目前人民幣兌美元的跌勢並不舒適。」

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編輯：陳韻妍