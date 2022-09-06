兩個月減價75萬　沙田全輝中心兩房375萬易手

二手樓價持續下跌，但不少買家積極尋覓筍盤，其中沙田全輝中心一個中層兩房單位以375萬元易手。

中原地產曾展鵬說，全輝中心B座中層01室，實用面積295平方呎，兩房間隔，七月放盤，原開價450萬元，終減價75萬元，以375萬元易手，實用呎價約12,712元。

資料顯示，原業主於1986年以25.5萬元入市上址，持貨36年，現賬面獲利約349.5萬元離場，物業期內升值約13.7倍。

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