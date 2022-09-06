▲ 【香港通關】證監會梁鳳儀：港府深明保留金融界人才重要 正努力不懈解決酒店隔離期問題

證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀出席另類投資管理協會（AIMA）2022 年亞太區年度論壇時致辭時提及，香港受疫情所致而面對一些艱巨挑戰，但「我確信新一屆政府深明保留金融界人才的重要性，並且正努力不懈地解決各位所關注的問題 ── 包括入境旅客的酒店隔離期。現在，有了比以往更為清晰的旅遊措施路線圖及指示。」

梁鳳儀在演說還提及香港對沖基金行業環境、市場抵禦能力、虛擬資產及可持續金融的政策發展。

香港市場對沖基金3年數目增兩成 9成公司總部設於香港

她表示，香港在2018年至20年期間對沖基金數目累增20%至超過1,400隻，資產總值升約48%至2870億美元，形容對沖基金已成為香港資產管業的中流砥柱。她續指，至2020年底，上述近9成對沖基金公司總部設於香港，管理總值佔比達70%，較10年前由海外為基地的對沖基金主導，大為不同，而且基金投資策略除了主流的長短倉策略，也見到各種股票及信貸相關的投資策略日漸普及。

梁鳳儀繼而提及對沖基金Archegos以至虛擬資產金三箭資本（Three Arrows Capital）違約事件，她表示，前者反映槓桿效應加上持倉集中所帶來的危險，而香港因應97年金融危機已改良市場監察工具，並在2015年引入場外衍生工具強制性匯報制度。她表示，截至2020年底，香港符合特定資格的對沖基金的合計總槓桿比率為7.9，低於全球平均水平的12.41。即使平均數可能具誤導性，證監會會對市場內外的任何警示都保持警覺並予以跟進，以確保本港金融市場在波動時期能夠抵禦危機。

梁鳳儀指三箭資本事件令人記起1998年高槓桿對沖基金LTCM崩潰事件，指出虛擬資產急速冒起，據AIMA調查，今年首季每三家「傳統」對沖基金便有一家投資於虛擬資產，另外有 30%的受訪者表示有意投資於有關資產。證監會會按「相同業務、相同風險、相同規則」監管虛擬資產市場，並且正在香港建立虛擬資產交易所發牌制度，又與金管局合作提供指引，形容：「現在很清楚的是，加密資產業愈早受到監管，便能愈快成為主流金融的一部分。」

【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

相關文章：

【香港通關】彭博指港府內部對11月解除入境酒店隔離分歧 盧寵茂批報道如「宮廷內鬥」、港府堅持抗疫原則

【證監監管】梁鳳儀預告3項監管工作 防Archegos、LME鎳同類事件衝擊 「密切關注大宗交易投行活動」

編輯：麥德銘