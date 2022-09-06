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【濠賭股】永利升逾2%　大行稱9月首4日賭收達3.5億澳門元、料中秋節期間迎季節性上升

股市 16:23 2022/09/06

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【濠賭股】永利升逾2%　大行稱9月首4日賭收達3.5億澳門元、料中秋節期間迎季節性上升

內地疫情並未平息，大行經渠道考查後表示，9月首4日的賭收達3.5億澳門元，意味每日賭收達8800萬元，較8月22日的7100萬元為高，花旗相信賭收可在中秋節期間迎來季節性上升。

花旗表示，從9月首4日可見，即使深圳面對新一浪新冠疫情而封城，澳門賭股依然錄得强勁的開始，同時又推算較8月22日至月底共10日的每日7900萬元為高，認為9月開局不錯，預料中秋節期間（9月份10日至12日）將遇季節性回升。目前，該行假設最近的新冠疫情在廣東、深圳爆發得到遏制，維持9月賭收預測32.5億元不變。

不過，瑞銀看法卻偏淡，認為澳門與珠海的檢疫安排未會放鬆，因此相信未來10月黃金周表現一般，並與去年同期的1.25億元大致相同。

金沙 （01928） 升近1%%，銀娛 （00027） 升0.5%，永利 （01128） 升2.2%。

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編輯：姚卓然

 

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