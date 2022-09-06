  • 34°C
香港時間 : 2022906日 (週二) 16:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【壽司郎】壽司郎公開收集新分店鋪位建議　上水、粉嶺、淘大成大熱

商業 16:18 2022/09/06

分享：

分享：

連鎖壽司店在港愈開愈多分店，今日更在其社交媒體專頁公開徵求適合開新分店的地址。（壽司郎Facebook圖片）

連鎖壽司店在港愈開愈多分店，今日更在其社交媒體專頁公開徵求適合開新分店的地址，有不少網民紛紛留言，上水、粉嶺及淘大暫時成為最多人提出的建議。

【日圓貶值】日圓貶值令日企紛紛回歸本土　家電商料出口將增加6成

根據香港壽司郎在Facebook的發文，該企進駐香港已有3年，截至今年9月，加上銅鑼灣即將開幕的分店，全港已有17間壽司郎。並表示今後仍想開設更多分店，希望網民如發現符合條件的鋪位，可提出建議。並列出鋪位最小要有4,500平方呎，形狀為四方形及沒有柱身較佳等要求，歡迎網民電郵至開發店舖部門。

建議新店開在新界及九龍

該帖文引來不少網民留言，暫時獲得較多按讚數的大熱地段有3個，分別是新界的上水及粉嶺，九龍則是淘大：「粉嶺中心，馬會搬走咗」、「九龍灣淘大，三期donki下面有3個舖位」、「上水廣場大快活舊址」、「沙田唔開番間真係唔好再同我講嘢，堅嬲」。

早前，壽司郎更宣佈將會在香港首次開設品牌旗下的「壽司郎居酒屋杉玉　SUGIDAMA」，是日本全球首間海外分店。該店將以大眾化價錢，為顧客提供充滿創意的居酒屋料理，希望能成為適合不同受眾的相聚地點。

【淘寶傢俬】淘寶香港99 Mega Sale　增設本港傢俬頻道、除甲醛服務

【香港品牌】糕點店聘金齡婦女留住香港味道　高峰期日售過千件糕點（有片）

責任編輯：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【日本經濟】濫捕致魚價暴漲　日本壽司店老闆嘆採購價3年漲5倍
2022/04/01
【日本經濟】濫捕致魚價暴漲　日本壽司店老闆嘆採購價3年漲5倍
【壽司郎加價】日本壽司郎創業38年首加價　香港會否跟着加？
2022/05/10
【壽司郎加價】日本壽司郎創業38年首加價　香港會否跟着加？
【壽司郎】壽司郎居酒屋「杉玉」攻港設首間海外分店　夏季灣仔開業（多圖）
2022/05/11
【壽司郎】壽司郎居酒屋「杉玉」攻港設首間海外分店　夏季灣仔開業（多圖）
【抗通脹】日迴轉壽司企業力抗通漲　加價在所難免
2022/07/06
【抗通脹】日迴轉壽司企業力抗通漲　加價在所難免

你可能感興趣

【日本經濟】濫捕致魚價暴漲　日本壽司店老闆嘆採購價3年漲5倍
15:56 2022/04/01
【日本經濟】濫捕致魚價暴漲　日本壽司店老闆嘆採購價3年漲5倍
【壽司郎加價】日本壽司郎創業38年首加價　香港會否跟着加？
13:00 2022/05/10
【壽司郎加價】日本壽司郎創業38年首加價　香港會否跟着加？
【壽司郎】壽司郎居酒屋「杉玉」攻港設首間海外分店　夏季灣仔開業（多圖）
12:31 2022/05/11
【壽司郎】壽司郎居酒屋「杉玉」攻港設首間海外分店　夏季灣仔開業（多圖）
餐廳情報 商舖 社交平台 香港

下一篇文章

【日圓貶值】日圓貶值令日企紛紛回歸本土　家電商料出口將增加6成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ESG】氣候變化明顯　企業願加大投資可持續發展
【ESG】氣候變化明顯　企業願加大投資可持續發展
【淘寶傢俬】淘寶香港99 Mega Sale　增設本港傢俬頻道、除甲醛服務
【淘寶傢俬】淘寶香港99 Mega Sale　增設本港傢俬頻道、除甲醛服務
【香港品牌】糕點店聘金齡婦女留住香港味道　高峰期日售過千件糕點（有片）
【香港品牌】糕點店聘金齡婦女留住香港味道　高峰期日售過千件糕點（有片）
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【4天工作】港企PROTREK推「4天工作制」　鼓勵文職員工假日行山
【4天工作】港企PROTREK推「4天工作制」　鼓勵文職員工假日行山
【日圓貶值】日圓貶值令日企紛紛回歸本土　家電商料出口將增加6成
【日圓貶值】日圓貶值令日企紛紛回歸本土　家電商料出口將增加6成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款