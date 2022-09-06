【壽司郎】壽司郎公開收集新分店鋪位建議　上水、粉嶺、淘大成大熱

▲ 連鎖壽司店在港愈開愈多分店，今日更在其社交媒體專頁公開徵求適合開新分店的地址。（壽司郎Facebook圖片）

連鎖壽司店在港愈開愈多分店，今日更在其社交媒體專頁公開徵求適合開新分店的地址，有不少網民紛紛留言，上水、粉嶺及淘大暫時成為最多人提出的建議。

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根據香港壽司郎在Facebook的發文，該企進駐香港已有3年，截至今年9月，加上銅鑼灣即將開幕的分店，全港已有17間壽司郎。並表示今後仍想開設更多分店，希望網民如發現符合條件的鋪位，可提出建議。並列出鋪位最小要有4,500平方呎，形狀為四方形及沒有柱身較佳等要求，歡迎網民電郵至開發店舖部門。

建議新店開在新界及九龍

該帖文引來不少網民留言，暫時獲得較多按讚數的大熱地段有3個，分別是新界的上水及粉嶺，九龍則是淘大：「粉嶺中心，馬會搬走咗」、「九龍灣淘大，三期donki下面有3個舖位」、「上水廣場大快活舊址」、「沙田唔開番間真係唔好再同我講嘢，堅嬲」。

早前，壽司郎更宣佈將會在香港首次開設品牌旗下的「壽司郎居酒屋杉玉 SUGIDAMA」，是日本全球首間海外分店。該店將以大眾化價錢，為顧客提供充滿創意的居酒屋料理，希望能成為適合不同受眾的相聚地點。

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責任編輯：李智美