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【轉數快】轉數快使用量急升 今年新增128萬個新戶登記

16:16 2022/09/06

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8月份轉數快按月增逾14萬個新戶口。

據香港銀行同業結算公司的最新統計，轉數快（FPS）於8月底累計共有1090萬個帳戶登記，較7月底的1075.5萬個戶口，按月增加逾14.56萬個。

上月新增逾14萬個帳戶登記

此外，如以去年底只有962萬多個帳戶計，今年首8個月再增加128萬個新登記，以幅度計，增幅逾13%。市場憧憬第4季轉數快的新戶，有望突破1100萬個大關，再創新高。

而財政司司長陳茂波於8月21日接受媒體訪問時表示，派發第二期電子消費券以來，不少市民花費金額較消費券高，預期消費券最少提振經濟1.2%。

財爺又指，消費券除了提振經濟外，亦可推動電子支付，自去年推消費券計劃至今，個人電子支付帳戶新增超過700萬個，商戶也新增超過13萬個，市料轉數快的上客量也因而受當其惠。

俗稱轉數快的銀行快速支付系統，金管局自2018年9月推出以來，4年間巳突破千萬大關，今年3月底首次達1010萬個帳戶，主要受去年FPS登記帳戶，及用量俱急升所刺激，專家指疫情催生宅經濟，成為轉數快的增長引擎。再者，消費券為帶旺電子錢包的另一催化劑。

【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

相關文章：【電子消費券2022】八達通上半年純利料達3億、商戶數目增至8.3萬　流通卡量較去年底大插580萬

【電子消費券2022】八達通現可查消費券 「合資格消費」　確保11.30前用盡可領尾期1000蚊

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

陳茂波 電子消費券 轉數快 電子支付

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