【內房危機】安邁企業咨詢：中國恒大債務結構複雜、重組需時　料疫情影響持續至2024年

▲ 安邁企業咨詢發布內地信貸危機，左為集團董事總經理唐森，右為集團高級董事楊嘉敏。

環球經濟下行及新冠疫情反覆，企業均面對經營挑戰。為企業提供經營方案的安邁企業諮詢（Alvarez & Marsal， A&M）董事總經理唐森（Ronald Thompon）預期，疫情對內地市場影響將持續至2024年。

安邁指出，中國恒大 （03333） 涉及多項債務種類，如抵押債及財務報表較為繁複，選用重組方案須考慮能否應用於所有債權人，因此程序較需時；而內房市場需求按年跌逾50%，加上離岸投資者入手亦需考慮內地監管模式、資產價格、市場需求及營運模式等，以致內房企業現經營困難。

開曼群島上月底已落實新制度，新制度下企業不需開庭程序、不需要求以提交清盤呈請作中止債券人等前置程序。安邁高級董事楊嘉敏指，截至周一（5日）止，當地仍未有債務重組新申請，但預期新重組方案推出，將受企業支持。

在債務重組應用上，該行指出分別作天齊鋰業 （02466） 及瑞幸咖啡（美：LK）財務顧問及聯合臨時清盤人兩個成功例子。唐森指出，天齊鋰業當時收購SQM涉31億元短期貸款到期，需重組，安邁為天齊引入澳洲投資者進行收購項目，以及與借貸方進行談判，最終有關貸款得以延長還款期。

瑞幸咖啡則牽涉中概股審計造假風波，楊嘉敏指出，瑞幸當時經營模式並無問題，但因會計造假事件影響外界對其信心。安邁把瑞幸的經營計劃，從擴張店鋪網絡，調整至穩固現金流，以及整合瑞幸境內外資本，最終安邁於今年3月將瑞幸完案，瑞幸之股價及盈利預測已超出早前被清盤。

唐森強調，破產不等於清盤，重組不一定是壞事，目光需放在企業前景上。在環球資本的基本面及重組介入下，需重組的企業大多能恢復穩定；較理想做法是市場迴響、法庭及債券人介入前企業已制定重組方案，而汰弱留強為市場自然生態。近日中概股現退市潮，楊嘉敏指，退市雖減低其資金吸納，但相信中概股仍有其他資金來源，不一定對企業構成財務壓力。

*重溫【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

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記者：宋佩恩