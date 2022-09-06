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傳俄羅斯向北韓採購軍火 美官員：反映制裁有效

環球社會熱點 16:24 2022/09/06

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俄烏戰爭爆發後，西方國家向俄羅斯實施嚴厲制裁，俄羅斯需另僻途徑尋求進口。外媒報稱，有情報指俄羅斯國防部正從北韓購買火箭及砲彈。據悉，莫斯科未來考慮採購更多北韓軍事設備。

英國富豪收留烏克蘭女難民 變婚外情更抛妻棄子 【下一頁】

《紐約時報》引述美國情報指，俄羅斯從北韓購買數百萬枚火箭砲及砲彈，未來亦考慮向北韓採購更多軍事設備。美國官員表示，俄羅斯此舉反映西方制裁有效，導致俄軍在烏克蘭戰爭物資供應短缺。

若情報屬實，北韓向俄羅斯出口武器將違反聯合國禁止進出口武器決議；早前傳出北韓派人員前往支援俄羅斯，舉措同樣違反聯合國決議。

據報俄羅斯招攬露宿者參軍 月薪可達2.6萬 【下一頁】

北韓駐莫斯科大使最近在烏克蘭頓巴斯地區，會見兩名獲俄支持的分離主義組織特使，表示北韓放寬防疫限制，對「勞務移民領域」合作持樂觀態度。

北韓7月成為自俄羅斯及敘利亞外，承認盧甘斯克與頓涅茨克地區共和國的國家，在俄烏戰爭問題上進一步與俄羅斯結盟。

美國政府早前證實，莫斯科上月已接收首批由伊朗製造的無人機，並用於烏克蘭戰爭，但面臨技術故障。

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責任編輯：郭麗明

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