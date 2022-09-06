【科技公司】IG被指控不當處理青少年個人資料 遭愛爾蘭當局重罰4億歐元

Instagram是不少人喜歡使用的社交平台，然而近日，Instagram被爆出不當處理青少年個人資料，愛爾蘭的數據隱私監管單位表示，在對該公司處理青少年數據方式展開調查之後，決定對社交網路公司Instagram(IG)開出4.05億歐元（約32億元）的罰單。

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其實Instagram處理資料的方式一直備受爭議，而該調查開始於2020年，發現Instagram不當處理青少年用戶的個資，違反了嚴格的歐盟資料隱私規範。調查指Instagram平台允許13至17歲用戶將帳號改為商業帳號，會導致帳號自動預設為公開，用戶的電郵與電話號碼亦因此被揭露，整個過程也容易在用戶不注意的情況下外流。並需要用戶自行轉為不公開帳號才可保障私隱。

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對此，Instagram的母公司Meta表示，雖然公司在整個調查過程中都充分配合相關監管機構，但「我們不同意這筆罰款的計算方法，並打算提出上訴」。

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記者：鄭日棱