  • 30°C
香港時間 : 2022906日 (週二) 19:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技公司】IG被指控不當處理青少年個人資料 遭愛爾蘭當局重罰4億歐元

理財智慧 19:31 2022/09/06

分享：

分享：

Instagram是不少人喜歡使用的社交平台，然而近日，Instagram被爆出不當處理青少年個人資料，愛爾蘭的數據隱私監管單位表示，在對該公司處理青少年數據方式展開調查之後，決定對社交網路公司Instagram(IG)開出4.05億歐元（約32億元）的罰單。

【吉利175】吉利8月銷量12.26萬輛 增39% 電動車最突出 銷量2.8萬輛升4.3倍【下一頁

【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

其實Instagram處理資料的方式一直備受爭議，而該調查開始於2020年，發現Instagram不當處理青少年用戶的個資，違反了嚴格的歐盟資料隱私規範。調查指Instagram平台允許13至17歲用戶將帳號改為商業帳號，會導致帳號自動預設為公開，用戶的電郵與電話號碼亦因此被揭露，整個過程也容易在用戶不注意的情況下外流。並需要用戶自行轉為不公開帳號才可保障私隱。

【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

對此，Instagram的母公司Meta表示，雖然公司在整個調查過程中都充分配合相關監管機構，但「我們不同意這筆罰款的計算方法，並打算提出上訴」。

【筍工推介】律政司招聘合約傭工 月薪最高可達21,875元 小六以下學歷亦可申請【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

 

 

開啟hket App，閱讀全文
歐盟 Meta 社交平台 Instagram

上一篇文章

【騰訊700】騰訊雲獲Asian Technology Excellence Awards 2022三獎 於東南亞推出逾400種行業雲解決方案和產品

下一篇文章

【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】Bed Bath & Beyond財務總監 紐約摩天大廈墜樓身亡
【美股焦點】Bed Bath & Beyond財務總監 紐約摩天大廈墜樓身亡
【網絡熱話】上海女生為省房租「極限通勤」 每天公交上班來回需6.5小時 如自行駕車成本高達5,000元
【網絡熱話】上海女生為省房租「極限通勤」 每天公交上班來回需6.5小時 如自行駕車成本高達5,000元
【家居設計】如何裝修納米樓？ 一人居住272呎開放式單位 32.8萬造迷你複式設計
【家居設計】如何裝修納米樓？ 一人居住272呎開放式單位 32.8萬造迷你複式設計
【全球經濟】卓慧思料接任成為新首相 曾承諾推出三百億英鎊減稅方案
【全球經濟】卓慧思料接任成為新首相 曾承諾推出三百億英鎊減稅方案
花旗下調恒指年底目標至23456點 另推薦7隻首選港股
花旗下調恒指年底目標至23456點 另推薦7隻首選港股
【能源危機】俄羅斯無限期停供天然氣到歐　歐元兌美元再創20年新低　
【能源危機】俄羅斯無限期停供天然氣到歐　歐元兌美元再創20年新低　
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款