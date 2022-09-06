【港元定存】1年港元定存息最高3.3厘 港銀掀加息潮搶吸資金

▲ 大眾財務及富邦的1年港元定存齊報3.3厘。

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季結在即，再有中小行加存息搶攻！沉寂近1個月的富邦，又再恢復第2季的常態，大幅加息猛「搶錢」，今天（9月6日）全面加港元定期存款息，當中重手上調1年期息率0.3厘，新息率至3.3厘，跟大眾財務成雙冠王。不過，「財仔」有兩大煞食招，既因門檻為50萬元，較富邦的100萬低一半，且對合資格新舊客戶，只要存入10萬元新資金，便有機會獲贈1500元超市禮券。

如以50萬元起存額計，大眾財務1年存息享3.3厘，全期賺息16500元。而富邦的入場費為100萬元，相同年息穩袋3.3萬元。專家料業界爆加息搶客戰將延至10月，跨越季結及國慶長假。

經歷9月開局的吸存戰，3個月及半年再現破頂息，富邦剛提高3個月期年息0.2厘，新報2.8厘，險勝花旗的2.78厘而居首。而6個月期年息富邦亦加0.2厘至3.2厘，超越大新 （02356） 而問鼎榜首。

至於比較其他存期的港元定存息，冠絕全城是集友7天年息有6厘，1個月年息以滙豐的5厘最高。倘以長息計，南商338天期年息有3.38厘，華僑永亨388天期年息享3.28厘，招商永隆兩年期年息有2.85厘。

展望後市視乎外圍因素，近期美元創新高，但港滙暫未觸及弱方保證範圍，市傳中資企業或把人民幣兌換為港元，冀避貶值。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢指， 人行下調外滙存款準備金率，於下周四（9月15日）䆁出約190億美元的流動性，有助增加在岸市場的美元供應，減低美元的融資成本，從而減慢人民幣的貶值速度。

廖嘉豪認為，下調外滙存款準備金率，顯示當局動用多種手段，來防止市場一面倒看淡人民幣的意願，同時維持容許正常基本面所推動走勢的立場。但是，根據過往經驗，下調存備金對人民幣的影響只屬短暫，未必可以改變整體方向。暫維持3個月至1年內人民幣處於6.95的預測，但不排除有機會下試7水平。

而美元走勢亦繫於歐元，花旗分析員仍預計，本周四（8日）歐洲央行加息50點子，下月再加息50點子，令存款利率加至1厘。歐元兌美元預測暫維持3個月內低見0.99，6至12個月1.05。

此外，檢視9月開局短短首4天，暫有10間大小港銀已加港元定存息，包括昨天（4日）兩間大小行出手，花旗全面加息，例如提高半年期年息0.07厘，新息率至2.81厘，1年息率調升0.06厘，新報2.99厘。同樣，港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）大幅上調1年期息率0.3厘，新息率至3厘，也是首間虛銀的長息突破此新關。連續兩周加息的富融，更孖招齊發，把門檻從50萬元急降至僅須1元。

另有7行甫踏入9月已追趕加息超速快車，工銀亞洲微升388天年息至3.15厘，渣打香港 （02888） 全面上調短中長息，又提供7天年息享4.5厘。富融、恒生 （00011） 及建行亞洲於上周齊調升半年期的年息。交銀香港也提高不同存期的年息，創興加3個月短存年息，大眾銀行向長息埋手，眾安（ZA Bank）則向新用戶額外加息1.7厘，較之前只加1厘多。

專家認為，銀債凍結約有176.4億元向隅閒資，下周三（14日）開始退款，遂成為業界的窺伺商機。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪