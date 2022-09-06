全新「維他奶新鮮植物奶＋」  新鮮奶滑　帶給味蕾新體驗

維他奶國際集團有限公司（「維他奶」）一直致力推出以植物為本的產品，並率先帶來植物性健康飲食新方式，推出全新「維他奶新鮮植物奶+」系列，為消費者送上新鮮、香滑好味的味蕾體驗。「維他奶新鮮植物奶+」奶滑香醇，是都市人追求新鮮優質植物奶產品的理想選擇。



口感幼滑、奶味香濃的兩款「鮮燕麥奶」及「鮮杏仁奶」皆由香港廠房新鮮製造，為追求健康優質生活的都市人，帶來更健康、更好味，本地新鮮製造的「鮮」植物奶選擇！



新鮮優質植物奶口感幼滑、奶味香濃

全新「維他奶新鮮植物奶+」系列包括兩款優質的「鮮燕麥奶」及「鮮杏仁奶」，源自 100% 燕麥或杏仁¹。全新系列為都市人提供新鮮包裝的優質植物營養，而且高鈣低糖、0膽固醇，適合配搭及製作不同的滋味食品，以增添新鮮香滑的口感。



全新系列於香港新鮮製造，無添加防腐劑或調味劑，讓消費者於享用植物奶時，亦在味道及口感上得到滿足，真正讓鮮植物奶成為「以植物為本」的生活模式和均衡飲食的一部分，從而保持健康體魄和達至可持續發展。

維他奶註冊營養師及集團營養經理陳沚婷建議：「在日常飲食中加入新鮮植物奶，既可以品嚐美味，又可以吸收優質的植物營養，非常適合加進穀物早餐或用以製作奶昔，提供豐富鈣質及維他命D等重要營養之餘，更增添香醇奶滑的口感。」



立即試飲全新「維他奶新鮮植物奶+」



維他奶將舉行多場新鮮放送試飲活動，為大家送上優質的「維他奶新鮮植物奶+」系列。試飲活動將包括中環、觀塘、尖沙咀、上環等多個地點。有關活動詳情，請留意維他奶官方Instagram：https://www.instagram.com/vitasoy/。



¹指產品中所使用的燕麥或杏仁成分。

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全新「維他奶新鮮植物奶＋」

「維他奶新鮮植物奶+」在香港新鮮製造，無添加防腐劑和調味劑，口感幼滑，奶味香濃，更健康，更好味！

香港新鮮製造

源自100%燕麥/杏仁* (護心穀物/堅果*)

口感幼滑、奶味香濃

高鈣

低糖

豐富維他命D，加強鈣吸收

0膽固醇

無乳糖

不加防腐劑

* 指產品中使用的燕麥/杏仁成分



關於維他奶



維他奶國際集團有限公司是一間專注植物食品及飲品的生產及分銷商，總部設於中國香港。自維他奶於 1940 年由羅桂祥博士創立以來，一直致力以各種高品質產品，以營養、美味及可持續發展作為開拓產品方針，從而推廣可持續的營養，並重視社會責任及致力回饋社會。目前，維他奶旗下產品行銷全球約 40 個市場，在中國（包括中國內地和香港特別行政區）、澳洲、新加坡及菲律賓亦設有營運基地。維他奶國際集團有限公司（00345.HK）在香港聯合交易所主板上市，並獲納入多個指數類別，包括摩根士丹利資本國際指數（MSCI） 香港小型股指數及恒生港股通指數，亦為道瓊斯可持續發展亞太指數（DJSI）成份股之一。



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(特約)