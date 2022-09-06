【日圓滙價】日圓退守143再創24年低、兌港元下試5.5　滙豐估日圓有機會跌穿145

▲ 【日圓滙價】日圓退守143再創24年低、兌港元跌穿5.6 滙豐估日圓有機會跌穿145

日圓再創24年低，美日息差擴闊下，日圓今年來持續走低，日圓兌美元恐下試143水平，低見142.51；每百日圓兌港元下試5.5關，低見5.5072。分析認為，日圓跌穿140的心理關口後，日圓向下壓力加劇，預期未來數月日圓會跌見145。

日圓今年來累跌19.23%，繼1987年跌23%以來的最大年度跌幅。日圓的負面因素，包括美國息口上升，油價上升為日本貿易逆差帶來壓力。

滙豐預計，未來數月料保持在140以下，可能跌穿145，料2023年下半年稍回升，明年底升至130日圓。高盛早前亦預期，美元兌日圓3個月內可見145，較早前預測的125，明顯看淡日圓走勢。

日本官員難以在現水平對日圓走勢進行干預

Oasis Management投資總監Seth Fischer指，日本政府正密切關注日圓走勢，但只要日圓不是急跌，日本官員難以在現水平對日圓走勢進行干預，因日圓急跌會對經濟造成重大影響，而目前日圓跌穿140後，日本政府並未有太大動力，估計日圓貶值對會對部分日本人帶來秘密的幸福（secret happiness）。

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編輯：陳韻妍