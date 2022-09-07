▲ 【日圓滙價】日圓失守143年內貶速恐創紀錄、兌港元5.45算 大行料未見底、日本內閣：走勢持續將取必要措拖（不斷更新）

美國息率持續走高，美匯獨強令堅持低息政策的日圓匯價屢創逾20年低位。日圓最新已失守143水平，最低曾見143.6，每百日圓兌港元亦已失守「5.5算」，最新見5.45水平。以港元匯價計，日圓匯價年初至今由「6.7算」累跌兩成至現行水平，

重分析認為，日圓跌穿140的心理關口後，日圓向下壓力加劇，預期未來數月日圓會跌見145。

若與美元匯價計，日圓歷年最差表現為1987年，當年全年大跌23%，今年或刷新紀錄。日圓的負面因素包括美國息口上升，油價上升為日本貿易逆差帶來壓力。

滙豐預計，未來數月料保持在140以下，可能跌穿145，料2023年下半年稍回升，明年底升至130日圓。高盛早前亦預期，美元兌日圓3個月內可見145，較早前預測的125，明顯看淡日圓走勢。

日本內閣官房長官：日圓匯價快速波動不可取 會採必要行動

日本兩名高級官員於周三（7日）早上發言提及最新日圓匯價走勢，財務大臣鈴木俊一最新表示，近期日圓一定程度出現單邊快速趨勢，正密切日圓走軟，並指匯率快速波動不可取，高度關注走勢會否持續。

內閣官房長官松野博一則稱，匯率走勢穩定且反映經濟基本面很重要，若日圓跌勢持續，會採用必要措施，但未有具體說明潛在貨幣政策行動。

Oasis Management投資總監Seth Fischer認為，只要日圓不是急跌，日本官員難以在現水平對日圓走勢進行干預，因日圓急跌會對經濟造成重大影響，而目前日圓跌穿140後，日本政府並未有太大動力，估計日圓貶值對會對部分日本人帶來秘密的幸福（secret happiness）。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：【澳洲加息】澳洲連續四個月加息0.5厘符預期 澳洲央行：未來數月將繼續加息、幅度因而數據而定

相關文章：【美元走勢】法巴財管：美元料4至6個月內見頂、看好商品貨幣 四大原因看淡英鎊前景

相關文章：【大行看法】高盛資管張信勵：加息難解通脹、市況將更波動 避險需求推動美元續升

【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

編輯：陳韻妍