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【日圓滙價】日圓再失144年內貶速恐創紀錄、兌港元5.4488算　大行料未見底、日本內閣：走勢持續將取必要措拖（不斷更新）

Hot Talk 12:03 2022/09/07

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【日圓滙價】日圓再失144年內貶速恐創紀錄、兌港元5.4488算

美國息率持續走高，美匯獨強令堅持低息政策的日圓匯價屢創逾20年低位。日本官員周三聲言日圓單邊走勢持續將採必要措施，惟日圓匯價續尋底，最新失守144水平，報144.02，每百日圓兌港元亦已失守「5.5算」，最新見5.4488。以港元匯價計，日圓匯價年初至今由「6.7算」累跌兩成至現行水平。

分析認為，日圓跌穿140的心理關口後，日圓向下壓力加劇，預期未來數月日圓會跌見145。

若與美元匯價計，日圓歷年最差表現為1987年，當年全年大跌23%，今年走勢恐刷新紀錄。日圓的負面因素包括美國息口上升，油價上升為日本貿易逆差帶來壓力。

滙豐預計，未來數月料保持在140以下，可能跌穿145，料2023年下半年稍回升，明年底升至130日圓。高盛早前亦預期，美元兌日圓3個月內可見145，較早前預測的125，明顯看淡日圓走勢。

日本內閣官房長官：日圓匯價快速波動不可取　會採必要行動

日本兩名高級官員於周三（7日）早上發言提及最新日圓匯價走勢，財務大臣鈴木俊一最新表示，近期日圓一定程度出現單邊快速趨勢，正密切日圓走軟，並指匯率快速波動不可取，高度關注走勢會否持續。

內閣官房長官松野博一則稱，匯率走勢穩定且反映經濟基本面很重要，若日圓跌勢持續，會採用必要措施，但未有具體說明潛在貨幣政策行動。

Oasis Management投資總監Seth Fischer認為，只要日圓不是急跌，日本官員難以在現水平對日圓走勢進行干預，因日圓急跌會對經濟造成重大影響，而目前日圓跌穿140後，日本政府並未有太大動力，估計日圓貶值對會對部分日本人帶來秘密的幸福（secret happiness）。

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編輯：陳韻妍

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