【日圓貶值】日圓貶值令日企紛紛回歸本土　家電商料出口將增加6成

▲ 在日圓匯率持續貶值的背景下，日本的企業在生產和採購方面，出現加強回歸本土的趨勢。（資料圖片）

在日圓匯率持續貶值的背景下，日本的企業在生產和採購方面，出現加強回歸本土的趨勢。不少企業正重新評估，並考慮擴大日本國內的生產基地和採購網。

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據《日經新聞》報道，以家電業為例，日立（HITACHI）之前的出口比例僅佔6至7%，但將在2022財年提高逾1成。日立將主攻對中國內地和台灣富裕階層，出口高性能的洗衣機、雪櫃和吸塵器，預計出口將增加6成左右。



餐飲方面，和民（Watami）會長兼社長渡邊美樹表示：「相比美國和澳洲，在日本國內採購變得更為有利」，該企正加強從日本國內養殖者處採購牛肉。

旅遊業看好日圓貶值商機



另一方面，旅遊業將日圓貶值視為積極因素。日本兩大航空企業之一的全日空（ANA），其社長芝田浩二表示，「日圓貶值對訪日遊客來説是絕佳的機會」。表示在擔憂燃油費等費用增加的同時，「強烈期待訪日外國人免簽證、自遊行解禁，以及七國集團等國家放寬口岸管理」。



不過，通脹問題仍是一大憂患。日本有很多聲音擔憂進口價格提高將令物價上漲。連鎖便利店企業羅森的社長竹增貞信稱：「最近的匯率走勢不穩定，有負面影響」。日本便利店行業的顧客數仍未恢復至疫情前水平。

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責任編輯：李智美