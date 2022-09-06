德延後關閉2核電廠 強調未來堅持廢核

俄羅斯已完全停止向德國運送天然氣，當地德國冬季或面臨能源短缺。德國將發表能源壓力測試，經濟部宣布延長國內2座核電廠關閉時間至明年4月。德國政府承認，今年冬季未能完全排除出現電力供應緊張情況，但強調德國會堅持終會關閉核電廠的決定。

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德國副總理、經濟兼能源部長哈貝克（Robert Habeck）周一（5日）宣布，延長分別位於南部巴登-符騰堡州（Baden-Württemberg） 及位於東南部巴伐利亞州（Bavaria）的Neckarwestheim及Isar 2兩座核電廠使用期限，明年中前提供緊急電力儲備。該兩座核電廠原定今年年底停運。

哈貝克透露，國內4間電力營運商已進行壓力測試，考慮最壞的情況下，承認未能排除今年冬季電力供應或將短缺的可能。哈貝克強調，德國能源供應已得到高度保障，兩座核電廠只是待命至2023年4月中旬，必要時向德國南部提供電力。若當局認為無必要則不會發電。

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德國自2011年起一直推行廢核政策，是次決定是當地能源政策的重大轉變。惟哈貝克強調，德國將繼續全面停用核電廠計劃。亦有科學家警告，相關核電站已經開始停運過程，長期延後關閉時間將產生更多問題。

德國已被迫重啟燃煤發電廠，哈貝克指決定屬暫時性措施，必要但痛苦。德國現時亦有民調結果顯示，大部分德國人明白當前緊急情況，雖然不希望但認同短暫性重啟核能是必須。

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責任編輯：李俊儀