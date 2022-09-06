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【大戶手影】旭日企業昨一口氣斥逾9300萬購入工行、中行、建行

股市 14:48 2022/09/06

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【大戶手影】旭日企業昨一口氣斥逾9300萬購入工行、中行、建行

旭日企業 （00393） 公布，昨（5日）一口氣共斥9308萬元入手工行 （01398） 、中行 （03988） 、建行 （00939） ，並由集團之內部財務資源以現金悉數支付。

旭日企業現無升跌，亦未錄成交。

集團指，分別以約1954萬元購入總共500萬股工行，平均購買價約為每股3.908元；以約3810萬元購入總共800萬股建行股份，平均購買價約為4.7625元；以約3544萬元購入總共1300萬股中國銀行股份，平均購買價約為2.7262元。

集團對三者的財務表現和未來前景持正面看法，並認為購入事項乃具吸引力投資的機會，並將提高集團之投資回報。

【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

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編輯：姚卓然

 

港股 銀行 旭日企業（00393）

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