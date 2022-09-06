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【北溪一號】俄羅斯天然氣國企稱恢復供氣取決於西門子能源　西門子反駁「不能理解」

宏觀解讀 19:14 2022/09/06

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【北溪一號】俄羅斯：將向亞洲供應更多原油　西門子能源：設備故障並非構成停止供應的關鍵

俄羅斯上周宣布再度中斷「北溪一號（Nord Stream 1）」天然氣管道供氣往歐洲，令歐洲能源危機憂慮升級。俄羅斯天然氣國企Gazprom副行政總裁Vitaly Markelov向外電表示，北溪一號恢復供氣取決於西門子能源（Siemens Energy）修復有問題的設備。西門子能源則反駁：「根據周末提供給我們的訊息，我們無法理解（Gazprom）最新表述。」

Nord Stream淪「No Stream」　歐元兌美元創20年新低【下一頁】

俄羅斯上周五停止向北溪一號供氣，指設備故障需要暫停，並指何時恢復供氣要視乎西門子能源的維修進度。

西門子能源聲明稱，作為渦輪機製造商，設備故障並非停止供氣的原因，因有關洩漏一般不會影響渦輪運行，而且過去曾發生相似的洩漏，均沒有停止供氣，維修只屬常規程序。西門子能源又指，沒有收到Gazprom委託維修，並揚言「我們隨時盲緒」。

俄羅斯：計劃向亞洲供應更多石油

俄羅斯主動揮軍烏克蘭「特別軍事行動」後，多國發起制裁行動，俄羅斯最新怪責西方制裁行動才是最新一輪能源危機的源頭，歐洲領袖則斥俄羅斯以能源「勒索」當地。

俄羅斯能源部長Nikolai Shulginov指，由於西方國家為俄羅斯出口的原油價格設限，相信會增加原油價格波動生，因此俄羅斯計劃向亞洲供應更多原油。

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編輯：陳韻妍

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