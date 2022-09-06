賀錦麗稱撐農場工20幾歲先首次食提子 被質疑講大話

美國副總統賀錦麗早前接受訪問，透露當年社運人士為支持農場工人而抵制提子，而她因此直至20幾歲先首次食提子。但賀錦麗的説法引起外界質疑她講大話，有人發現如果她嚴謹遵守這項規矩，應該到36歲才首次食提子。

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美國農場工人聯合會（United Farm Workers，簡稱UFW）為了爭取更佳薪酬待遇，在賀錦麗（Kamala Harris）1964年出世前已首次發起抵制提子行動，直至賀錦麗大約5歲時結束。

UFW於1973年發起第二次抵制，於1978年結束行動。而UFW於1984年6月發起第3次抵制加州提子行動，當時距離賀錦麗20歲生日只有4個多月，行動一直持續至賀錦麗36歲時。

周一（5日）為美國勞動節假期，美國《國家》雜誌當日刊登賀錦麗的專訪。賀錦麗期間提起UFW抵制提子行動的歷史，更表示自己20多歲之前從來沒有食過提子。

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賀錦麗當時表示：

我記得第一次食提子嘅時候，我忍唔住哇咗出聲，讚提子真係幾好味。 （I remember the first time I had a grape, I went, ‘Wow! This is quite tasty.’）

賀錦麗更稱：

提子喺我心目中一直有根深蒂固嘅印象：永遠唔好踩過呢條警戒線。 （It was absolutely ingrained so deeply in me: Never cross a picket line.）

美媒指賀錦麗反覆強調自己20多歲首次食提子，是要響應UFW抵制提子的行動，但明顯與抵制行動時間表不符。而賀錦麗也被質疑講大話。

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責任編輯：鄭錦玲