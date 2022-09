賀錦麗稱撐農場工20幾歲先首次食提子 被質疑講大話

美國副總統賀錦麗早前接受訪問,透露當年社運人士為支持農場工人而抵制提子,而她因此直至20幾歲先首次食提子。但賀錦麗的説法引起外界質疑她講大話,有人發現如果她嚴謹遵守這項規矩,應該到36歲才首次食提子。

美國農場工人聯合會(United Farm Workers,簡稱UFW)為了爭取更佳薪酬待遇,在賀錦麗(Kamala Harris)1964年出世前已首次發起抵制提子行動,直至賀錦麗大約5歲時結束。

UFW於1973年發起第二次抵制,於1978年結束行動。而UFW於1984年6月發起第3次抵制加州提子行動,當時距離賀錦麗20歲生日只有4個多月,行動一直持續至賀錦麗36歲時。

周一(5日)為美國勞動節假期,美國《國家》雜誌當日刊登賀錦麗的專訪。賀錦麗期間提起UFW抵制提子行動的歷史,更表示自己20多歲之前從來沒有食過提子。

賀錦麗當時表示:

我記得第一次食提子嘅時候,我忍唔住哇咗出聲,讚提子真係幾好味。

(I remember the first time I had a grape, I went, ‘Wow! This is quite tasty.’)