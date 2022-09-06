【數據私隱】Instagram涉不當處理青少年個人資料　遭愛爾蘭重罰32億元

數據私隱為國際社會近年漸趨關注的議題之一，針對Meta旗下社交平台Instagram早年涉及不當處理青少年個人資料的情況，愛爾蘭數據保護委員會（Data Protection Commission，DPC）日前更判以4.05億歐元（約31億港元）巨額罰款。據《TechCrunch》報道，愛爾蘭數據保護委員會是次的判決，將為歐盟《通用數據保護條例》（GDPR）史上罰款第二高的案例。

報道指，愛爾蘭數據保護委員會自2020年9月，開始調查Instagram如何處理青少年數據，惟該委員會目前僅對外證實了罰款金額，詳細裁決內容預計到下周才會公布。

【數據安全】三星：7月網絡安全事故 洩漏部分客戶姓名、生日資料

【黑客攻擊】俄羅斯的士平台遭攻擊 假預約致莫斯科大塞車

Instagram處理資料的方式一直備受爭議，雖然Meta去年開始改變措施，讓16歲（某些國家是18歲）以下的青少年申請Instagram帳號，並預設為不公開帳號，即是僅允許其粉絲看到帳號所的帖文，而且無法留言。

然而，在愛爾蘭數據保護委員會進行調查當年，平台允許13至17歲用戶的帳號在改為商業帳號後，會導致帳號自動預設為公開，用戶的電郵與電話號碼亦因此被揭露，整個過程也容易在用戶不注意的情況下外流。並需要用戶自行轉為不公開帳號才可保障私隱。

【加密騙局】黑客入侵南韓政府YouTube頻道 播放Elon Musk採訪片段

目前GDPR史上罰款最高紀錄是亞馬遜（Amazon），盧森堡國家資料保護委員會去年直接向Amazon判處罰款7.46億歐元（約58.3億港元） 。

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：