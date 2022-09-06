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【騰訊大股東】Naspers獲准沽互聯網投資旗艦Prosus部分持股　本周起重啟無上限套現回購

股市 14:36 2022/09/06

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【騰訊大股東】Naspers獲准沽互聯網投資旗艦Prosus部分持股　本周起重啟無上限回購

南非傳媒巨企Naspers 透過旗下互聯網投資旗艦Prosus 持有「股王」騰訊 （00700） 股份，Naspers 最新宣布，已獲得南非儲備銀行批准，減持手上部分Prosus股份，以套出資金回購Naspers自身股份。

Naspers 表示，會由9月5日開始出售Prosus 持股以套現回購Naspers股份，重申減持幅度無上限，以收窄股價與資產淨值差距。

根據監管要求及年度股東大會授權，Naspers最多回購3884.9萬股股份或不超過已發行股份總數的 10%。Naspers表明，會尋求進一步的批准，以確保其開放式回購計劃能夠持續進行。

值得留意是，Naspers 與Prosus 為交叉持股，Naspers 表明，打算將Prosus的實際經濟權益保持在 42%的相對穩定水平，強調出售Prosus 股票數量可能會在短期內波動，但隨著時間的推移，預計減持數量將佔 Prosus 回購自身股份規模約 42%。

【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

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【騰訊大股東】Naspers申請出售互聯網投資旗艦Prosus部分持股　形同減持騰訊持股權益

【騰訊700】南非大股東Naspers連續兩周暫緩回購　旗下Prosus上周再斥2億美元回購　兩企6月底起回購金額突破31億美元（不斷更新）

記者：李哲毅

美股 港股 騰訊控股（00700） 騰訊

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