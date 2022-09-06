【騰訊大股東】Naspers獲准沽互聯網投資旗艦Prosus部分持股　本周起重啟無上限套現回購

▲ 【騰訊大股東】Naspers獲准沽互聯網投資旗艦Prosus部分持股 本周起重啟無上限回購

南非傳媒巨企Naspers 透過旗下互聯網投資旗艦Prosus 持有「股王」騰訊 （00700） 股份，Naspers 最新宣布，已獲得南非儲備銀行批准，減持手上部分Prosus股份，以套出資金回購Naspers自身股份。

Naspers 表示，會由9月5日開始出售Prosus 持股以套現回購Naspers股份，重申減持幅度無上限，以收窄股價與資產淨值差距。

根據監管要求及年度股東大會授權，Naspers最多回購3884.9萬股股份或不超過已發行股份總數的 10%。Naspers表明，會尋求進一步的批准，以確保其開放式回購計劃能夠持續進行。

值得留意是，Naspers 與Prosus 為交叉持股，Naspers 表明，打算將Prosus的實際經濟權益保持在 42%的相對穩定水平，強調出售Prosus 股票數量可能會在短期內波動，但隨著時間的推移，預計減持數量將佔 Prosus 回購自身股份規模約 42%。

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記者：李哲毅