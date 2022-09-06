▲ 【大行看法】瑞信：亞洲科技產業預期溫和修正 建議捕捉明年觸底反彈機會

瑞信今日舉行第23屆瑞信亞洲科技論壇記者會，瑞信亞洲半導體證券研究主管Randy Abrams會上表示，宏觀經濟風險上升，消費者需求放緩和高庫存透過供應鏈對整體科技企業造成壓力，市場過去數月對亞洲科技產業採取更加謹慎的態度。不過，Abrams認為，2023年上半年市場觸底，部分價值和週期性的投資機會將浮現，並看好電動汽車、數據中心、雲計算、工業互聯網等表現。

今年消費需求急跌，半導體由供應短缺逆轉為過剩，Randy Abrams估計，半導體產業處於溫和修正，而不會重現2001年或2008年大幅下跌的情況。但Abrams料，第三季半導體企業庫存會觸及頂點，企業會在第四季積極消化庫存，涉及手機、個人電腦等消費板塊的庫存調整幅度最大。

日後企業供應鏈庫存仍策略性維持較高水平

Abrams補充，與過去20年相比，日後企業供應鏈的庫存水平將策略性地維持較高水平，原因是疫情的供應鏈瓶頸、不斷升溫地緣政治風險，創造了更多額外需求。

美國近期制定《美國晶片法》資助當地半導體生產及研發等，Abrams表示，《美國晶片法》細節尚未出台，但料透過減稅額及直接資助等，每年提供約100億美元資助，佔晶片行業資本開支約10%，但每年只能增加個位數百分比的產能。

《美國晶片法》下 亞洲晶圓代工廠面臨更多競爭

Abrams提到，《美國晶片法》下，亞洲晶圓代工廠將面臨更多來自受惠補貼企業的競爭，尋求本來可能就不具經濟效益的業務機會。但他料大多數企業仍然遵守紀律並進行減產以避免長期供應過剩。他估計，台積電（美：TSMC）會保留核心研發及生產項目在台灣。

瑞信中國科技和電信產業研究主管王曉瓊稱，該行觀察到中國上下游零組件次產業出現庫存堆積的現象，冀在供應鏈和地緣政治不確定性的環境下確保供應穩定，考量疫情導致消費需求疲軟，以及全球總體環境的挑戰，預計中國的庫存問題將持續到2022年第四季或更久。不過，王曉瓊預計，蘋果（Apple，美：AAPL）半導體供應鏈擁較強彈性。

*重溫【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

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記者：李哲毅