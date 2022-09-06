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【拆局｜穩定幣】幣安即將下架三款穩定幣交易　美元穩定幣市場三分天下成定局？

Hot Talk 15:14 2022/09/06

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幣安即將下架三款穩定幣交易　美元穩定幣市場三分天下成定局？

全球主流加密貨幣交易所之一的幣安（Binance）宣布將會在九月底下架3款主流穩定幣的交易，並會將旗下用戶在幣安存放的3種穩定幣資產，包括USDC（USD Coin）、USDP（Pax Dollar）、TUSD（TrueUSD）自動轉換及合併為幣安穩定幣BUSD進行交易。

幣安是次轉換，實質是將三款與美元掛鉤的穩定幣統一以BUSD的形式，在幣安平台交易。過往這3款穩定幣的交易一直各自為政，自動轉換生效後，在幣安的平台上，這三種穩定幣將被視為完全一樣的資產，BUSD相當於代幣（亦可視作為一種穩定幣資產），促進交易流動性。

幣安宣布3種穩定幣資產將自動轉換為幣安USD，本港時間9月29日11時起生效【下一頁】

三種穩定幣資產均與美元作1：1掛鉤 USDC市值排名全球第二

是次所涉及的三款穩定幣USDC、USDP以及TUSD，均與美元資產以1：1的比例進行掛鉤。三者均受到監管，並由第三方會計師行進行審計，會定期公布其資金池內的抵押資產。

根據CoinGecko最新數據顯示，以市值計算，USDC是目前全球第二大的穩定幣，總市值達519億美元；BUSD則緊隨其後，排名第三，總市值接近195億美元。TUSD及USDP則分別排在第六及第七，市值分別為106億以及近97億美元。

未有涉及最大市值的穩定幣USDT 合併交易或有利瓜分USDT市場份額

不過，是次合併並沒有包括穩定幣龍頭USDT（Tether），USDT是最早及最多人使用的穩定幣。根據CoinGecko數據，USDT目前的總市值接近678億美元，與第二名的USDC相差過百億美元。而在流通量方面，USDT在24小時內的交易量達367億美元，相較之下，第二位的USDC及第三位的BUSD在24小時內交易量分別為69億以及83億美元。

作為USDC發行商的Circle的首席執行官Jeremy Allaire則認為，是次幣安的合併對USDC而言是好事，因為這有助包括USDC、BUSD搶佔USDT的市場份額。

FTX已有先例 整合有助提升市場流動性

另一加密貨幣交易所FTX已經就穩定幣市場進行整合，將除USDT以外的美元穩定幣（USD Stablecoins）全部視作一個整體，不再提供單獨的交易對，而法定美元可以與美元穩定幣進行完全交換。

加密貨幣做市商Wintermute則表示，過往不同穩定幣交易及產品眾多，流動性會被拆分至不同穩定幣中，現在對數種穩定幣進行合併，市場流動性將會提高，做市商亦可更好地運作。

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記者：梁安琪

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