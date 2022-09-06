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英國通脹加劇 消費者支出增幅放緩至近1年半新低

環球經濟金融 13:31 2022/09/06

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能源價格飆升影響下，英國通脹處於過去40年以來高位。英國信用卡公司Barclaycard數據顯示，英國上月的消費者支出增幅大幅放緩，創過去接近一年半以來新低。

馬克龍籲法民眾節能10%避配給 準備向德輸天然氣 【下一頁】

Barclaycard指，8月消費卡支出增長4.7%，是自去年3月以來的最小增幅。通脹惡化下必需品支出則按年增長7.2%，創去年12月以來的最大增幅。

隨著食品通脹率升至14年新高，購買超市雜貨的支出也錄得過去一年半以來的最大升幅，達到4.7%。燃料價格也持續飆升，按月升幅達到23.9%。

Barclaycard消費產品部門負責人卡瓦洛（Jose Carvalho）表示，生活開支上升導致英國人減少購買一些必需品，確保他們應付得起每周買雜貨及水電費等開支的升幅。

卡瓦洛指雖然通脹仍存在壓力，但不少消費者仍熱衷於出外吃喝玩樂，以及與親友度假。

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另外，英國零售聯盟（BRC）的數據顯示上月銷售顯著放緩，總銷售額增長1%，較7月的2.3%低1.3個百分點，更較去年同期的3%低兩個百分點。

在截至8月的3個月内，食品銷售額增長3.8%，包括服裝及家品在内的非食品銷售額同期則下跌2%。

BRC行政總裁狄金森（Helen Dickinson）指，消費者因生活成本不斷上升的情況而控制日常開支，成為零售銷售增長放緩主因。另外夏季即將結束，民眾對服裝需求減少也令銷售放緩。

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責任編輯：鄭錦玲

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