【日本皇室】第二順位繼承人悠仁16歲生日 擺脫稚氣熱愛郊野

日本王位第二順位繼承人、秋篠宮文仁親王與文仁親王妃紀子所生的獨子悠仁親王於9月6日年滿16歲。日本宮內廳發布悠仁親王近照慶祝，可見身穿藍間恤衫的小王子長大不少，正就讀於東京一間著名高中。

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悠仁親王於周二（6日）踏入16歲，宮內廳同日發布悠仁近照，並介紹他最新近況。悠仁今年4月開始就讀筑波大學附屬高中一年級，是羽毛球隊員之一，他亦成為戰後首位入讀學習院大學以外的高中王室成員。

宮內廳稱，悠仁積極參與高中活動，在7月下旬參加3日2夜的長野夏令營，體驗爬山及野外定向。

悠仁由小學開始對蜻蜓產生興趣，最近亦與家人在東京都港區赤坂莊園進行實地考察，同時亦種植水稻和蔬菜。

照片可見身穿藍間恤衫及卡其色長褲的悠仁長大不少，他認真研究水稻及植物，似乎相當喜愛大自然環境。

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悠仁是繼父親秋篠宮文仁親王後，日本王室相隔41年再迎來男丁，是年紀最小的王室成員。日皇德仁育有一名女兒、為年僅20歲的愛子公主，文仁親王分別育有真子及佳子，以及悠仁。

由於日本王室規定，王位傳男不傳女，悠仁順理成章為繼父親後的第二順位繼承人。至於第三順位繼承人，是上皇明仁的弟弟常陸宮正仁親王，現年86歲。

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責任編輯：郭麗明