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美法官批委任特別官員 審查特朗普莊園檢獲文件

環球社會熱點 14:04 2022/09/06

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美國前總統特朗普在佛羅里達州的海湖莊園被聯邦調查局（FBI）搜查，並帶走大批文件。特朗普其後入稟美國法院，要求法庭委任一名特別官員審閱文件，而非FBI。美國法官批准特朗普要求，將委任一名獨立律師決定部分FBI檢獲文件是否需還給特朗普。

特朗普寓所檢獲文件清單公開 部分機密文件與衣服混放 【下一頁】

美國佛州聯邦地區法院法官坎農（Aileen Cannon）於周一（5日）批准特朗普（Donald Trump）要求，任命一名特別法庭人員審查文件。該人將會是一名獨立律師，將確定FBI是否應將部分取走文件歸還予特朗普。坎農表示，FBI檢走物品中包括醫療文件、會計及稅務相關的信件。

坎農強調，批准任命要求是為確保流程完整，並指現時關於偏見及媒體洩密指控的報道甚囂塵上。坎農表示，向公眾不當披露敏感信息，將令特朗普面臨無法量化的潛在傷害。

傳特朗普討厭美國政治現況 女婿：他考慮再選總統 【下一頁】

坎農要求，美國司法部（DOJ）及特朗普律師需在周五（9日）前，就特別官員人選提供一份候選名單，雙方亦應協商決定特別官員職責及限制，及確定完成審閱的時間。

坎農同時下令，禁止司法部在特別人員完成審查前，對特朗普展開刑事調查。惟坎農表示，即使命令導致刑事調查延遲，政府情報專家仍可繼續調查特朗普將文件保存在海湖莊園（Mar-a-Lago），是否損害國家安全。

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責任編輯：李俊儀

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