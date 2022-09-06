【安倍晉三國葬】總費用破9000萬 超原預算近6倍

日本政府早前宣布，為遇刺身亡的前首相安倍晉三舉行國葬。政府近日為國葬追加費用，總開支將達16.5億日圓。當地有分析指出，高昂的國葬費用將引起社會及反對派抨擊。

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日本政府周二（6日）宣布，將為安倍國葬追加14億日圓（約7,816萬港元），8億日圓（約4,466萬港元）用以加強保安工作，6億日圓（約3,350萬港元）用以接待前來悼念的外國重要人物，總開支將達約16.5億日圓（約9,211萬港元）。

政府上月底公布安倍國葬費用時，宣布開支僅為2.49億日圓（約1,390萬港元），並由納稅人資金負擔。內閣官房長官松野博一周一（5日）表示，安倍國葬由「賞櫻會」以1.76億日圓投得（約983萬港元）。

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最大反對黨立憲民主黨國會議員安住淳批評，政府在安倍國葬的花費較原定預算大幅增加接近6倍。反對安倍國葬的團體周一表示，已收集40萬份簽名，要求停止國葬。最新民調顯示，過半受訪日本民眾反對政府全額負擔國葬費用，較早前有增長。

安倍國葬將於9月27日在日本武道館舉行，預計會有超過190名外國代表出席，當中包括50名國家元首級人物。

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責任編輯：吳漢培