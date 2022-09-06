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【大行看法】景順：投資者湧入現金或現金為主的資產　波動市有利於ETF市場增長

股市 12:46 2022/09/06

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【大行看法】景順：投資者湧入現金或現金為主的資產　波動市有利於ETF市場增長

環球市場今年大幅震盪，景順亞太區ETF資本市場主管Tom Digby表示，加息、歐美經濟衰退風險及烏克蘭戰爭等因素，均令市場出現去風險情況，投資者遠離中國及新興市場，並湧入現金或現金為主的資產，但隨中國疫情逐步受控，下半年防疫政策或有機會放寬，屆時投資者或會重新在中國建倉。

投資者要小心不要掉入價值陷阱

Digby指，波動市下，定息收入ETF錄得資金淨流入，投資者同時為加強收益，尋找高收益的防守性資產。不過，他提醒，投資者要小心不要掉入價值陷阱，因不少股份的股價回落不少，變相令股息率上揚。

景順：美股仍未計入經濟衰退　續籲防守【下一頁】

主題式ETF近年大行其道，Didby稱，即使是同一主題的ETF，也可以有不同的投資策略，或有不同的投資標的，以電動車為例，可以是專注於投資下游電動車企業的ETF，也可以是專注於投資中游的基建企業，所以投資者選擇主題式ETF前，要了解及比較不同的ETF產品。

能源轉換主題的ETF較受客戶歡迎

他指，歐洲出現能源危機下，現時能源轉換主題的ETF較受客戶歡迎，包括太陽能、清潔能源、核電及氫能等。

Digby預期，即使環球股市今年走勢相對疲弱，但環球ETF市場仍會繼續增長，因會有更多主動式基金經理採納ETF策略作部署。

相關文章：【美國經濟】景順指CPI回落只因暫時性因素　宏利預計明年中開始減息

相關文章：【基金看法】景順趙耀庭：當外資對中國股市風險意欲回歸　科網股或成首個獲垂青板塊

*重溫【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

編輯：陳韻妍

ETF 港股 電動車 宏觀分析 氫能 經濟衰退 太陽能 ETF產品 烏克蘭 歐洲

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