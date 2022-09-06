【公共交通】9月10日中秋正日無限次任搭電車 華泰國際連續兩年舉辦電車「免費乘車日」 與全港市民歡度佳節

本周六（9月10日）便是今年的中秋節正日，市民又再次可以享受免費乘搭「叮叮」。中資企業華泰國際宣布，自去年成功舉辦首屆叮叮樂全港市民免費乘車日活動後，華泰國際決定今年再續善舉，將於9月10日中秋節日當天推出電車「免費乘車日」，廣邀全港市民前往港島無限次免費乘搭電車，共享中秋喜悅，傳遞社會正能量。

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華泰國際表示，始終以全面準確貫徹「一國兩制」方針，促進香港繁榮穩定爲己任，長期以來一直積極履行社會責任，為鞏固香港國際金融中心地位，積極推動香港融入國家發展大局貢獻力量。

華泰國際今年特別為是次電車「免費乘車日」，打造了兩架印有「0佣金、0平台費、0抽新手續費」廣告的電車，以作宣傳，讓市民可以「0蚊遊車河，0蚊做 Trading」，開心做個醒目投資者。

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責任編輯：嚴浩文