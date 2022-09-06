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【大行看法】普徠仕：中國經濟已度過急劇下降階段　電動車、能源轉型、供應鏈重組仍有機遇

股市 12:07 2022/09/06

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普徠仕：中國經濟已度過急劇下降階段　電動車、能源轉型、供應鏈重組仍有機遇

普徠仕（T. Rowe Price）中國新視野股票策略基金經理鄭聞立表示，中國經濟已度過了2022年上半年急劇下降的階段，雖然預期不會有大規模的刺激經濟措施，但相信未來幾個季度情況會有所改善，只要經濟穩定下來，在中國股市中投資者便有充足的由下而上選股的機會。

鄭聞立表示，電動汽車、能源轉型和供應鏈重組正成為新的驅動力，相信在未來五至十年仍會創造持久的機遇。

他又指，雖然這些板塊的倉位已經相對擁擠，而且估值偏高，不過仍可通過自下而上的選股方式發掘投資機會。如電動車可關注有明顯的價值量提升的領域，包括汽車玻璃、汽車顯示屏幕、汽車熱管理及功率半導體等。

在供應鏈重組方面，他表示，雖然地緣政治緊張局勢和新冠疫情令中國部分領域的發展陷入短暫挫折，不過同一時間，供應鏈重組有助促進本土廠商在醫療器械、自動化設備、成熟製程半導體等領域的快速崛起。

【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

相關文章：【大行看法】普徠仕：新興市場債券利差吸引　具買入機會

【全球通脹】普徠仕：通脹是目前全球最主要的危機　若中國放寬出口或有助緩和通脹壓力

記者：梁安琪

港股 新能源 中國市場 電動車 疫情 汽車 基金 經濟 股票 地緣政治

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