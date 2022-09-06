英國富豪收留烏克蘭女難民 變婚外情更抛妻棄子

英國政府今年初推出接收烏克蘭難民計劃，為負責接待難民的家庭提供津貼。英國一名千萬富翁與家人收留了一名烏克蘭女難民，但丈夫其後與女難民發展婚外情，甚至抛妻棄子帶女難民搬離寓所。

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52歲富豪奧弗利（Haakon Overli）為金融界富豪，靠創立股票經紀平台Self Trade發家。他目前為Dawn Capital的合夥人，身家據報達500萬英鎊（約4,543萬港元）。

自俄烏開戰以來，奧弗利多次在Twitter表態支持英國接收烏克蘭難民。他更曾經抱怨難民簽證擔保計劃存在困難和阻礙，遊説首相約翰遜（Boris Johnson）與內政大臣彭黛玲（Priti Patel）加快審批進度。

奧弗利與46歲妻子Imogen及兒女一家人，居住在薩里郡價值300萬英鎊（約2,725萬港元）的豪華別墅。

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奧弗利一家其後接待一名39歲烏克蘭女難民Mariia Polonchuk。薩里西南部議員、前外相侯俊偉（Jeremy Hunt）於Mariia抵英不久後在選區舉行活動，並曾與奧弗利及Mariia合照。

侯俊偉當時更於Twitter發文，表示他很高興見到一位由當地家庭收留的烏克蘭人。

不過奧弗利其後與Mariia發展婚外情，Mariia獲得簽證數月後，奧弗利就決定抛妻棄子，帶同Mariia搬到外面同居。

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責任編輯：鄭錦玲