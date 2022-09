【英國王室】梅根演講內容被批只圍繞自己 民眾舉牌抗議「利用王室」

英國哈里王子近日與妻子梅根返回英國,展開歐洲之旅。梅根周一(5日)在曼徹斯特舉行青年世界峰會發表演講,梅根憶述與主辦慈善機構相遇的時光。惟外媒難以理解梅根演講內容只讚美自己;同日亦有示威者抗議梅根,批評她利用王室賺錢。

哈里(Prince Harry) 與妻子梅根(Meghan Markle)上周抵達英國,梅根周一參加曼徹斯特舉行的世界青年峰會(One Young World),並在開幕禮上發表長約7分鐘的演講。這亦是梅根自2020年以來,相隔逾兩年在英國公開發言,引起外界關注。

梅根憶述自己2014年被主辨機構獲邀擔任顧問,當時的自己雖然年輕及充滿熱情,但作為一名女演員,竟然能與世界各國領導人、人道主義者、社運人士同場參加晚宴,因此對這次經歷印象深刻,至今仍然保存寫著自己名字的活動紙條,證明自己曾是一分子。

梅根向在場2,000名青少年稱,「世界青年組織當年發掘了自己,就像我在你們身上看到的一樣;現在與未來」。

梅根又指自己2019年再次參加機構活動時,生活已經起了很大變化。如今的她已經結婚並成為母親,要為子女創造更美好的世界。

王室專家蘇厄德(Ingrid Seward)認為梅根演講內容毫無意義,全程只圍繞自己,所有事情都是與自己有關,「淨係識我、我、我同埋讚自己」,難以想像青少年能否明白梅根演講內容,批評梅根「都唔知自己講緊咩」(I don’t think she knew what she was talking about)。

與此同時,有為數不少示威者在當地抗議,他們揮舞標語牌,斥梅根是「假王室成員」。有示威者對梅根演講全程圍繞自己不感意外,又嘲諷指根本未聽過世界青年峰會。亦有民眾不滿梅根利用王室賺錢,將謊言及攻擊王室的行為包裝成商品謀利。

