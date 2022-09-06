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【英國王室】梅根演講內容被批只圍繞自己 民眾舉牌抗議「利用王室」

環球社會熱點 12:01 2022/09/06

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英國哈里王子近日與妻子梅根返回英國，展開歐洲之旅。梅根周一（5日）在曼徹斯特舉行青年世界峰會發表演講，梅根憶述與主辦慈善機構相遇的時光。惟外媒難以理解梅根演講內容只讚美自己；同日亦有示威者抗議梅根，批評她利用王室賺錢。

威廉夫婦驚對話留記錄 拒與哈里梅根接觸 【下一頁】

哈里（Prince Harry） 與妻子梅根（Meghan Markle）上周抵達英國，梅根周一參加曼徹斯特舉行的世界青年峰會（One Young World），並在開幕禮上發表長約7分鐘的演講。這亦是梅根自2020年以來，相隔逾兩年在英國公開發言，引起外界關注。

梅根憶述自己2014年被主辨機構獲邀擔任顧問，當時的自己雖然年輕及充滿熱情，但作為一名女演員，竟然能與世界各國領導人、人道主義者、社運人士同場參加晚宴，因此對這次經歷印象深刻，至今仍然保存寫著自己名字的活動紙條，證明自己曾是一分子。

梅根向在場2,000名青少年稱，「世界青年組織當年發掘了自己，就像我在你們身上看到的一樣；現在與未來」。

梅根將婚姻與曼德拉相提並論 遭南非國父孫嘲「要有自知之明」 【下一頁】

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梅根又指自己2019年再次參加機構活動時，生活已經起了很大變化。如今的她已經結婚並成為母親，要為子女創造更美好的世界。

王室專家蘇厄德（Ingrid Seward）認為梅根演講內容毫無意義，全程只圍繞自己，所有事情都是與自己有關，「淨係識我、我、我同埋讚自己」，難以想像青少年能否明白梅根演講內容，批評梅根「都唔知自己講緊咩」（I don’t think she knew what she was talking about）。

與此同時，有為數不少示威者在當地抗議，他們揮舞標語牌，斥梅根是「假王室成員」。有示威者對梅根演講全程圍繞自己不感意外，又嘲諷指根本未聽過世界青年峰會。亦有民眾不滿梅根利用王室賺錢，將謊言及攻擊王室的行為包裝成商品謀利。

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責任編輯：郭麗明

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