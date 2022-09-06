【加密騙局】黑客入侵南韓政府YouTube頻道　播放Elon Musk採訪片段

近年與加密貨、NFT相關的金融犯罪愈來愈猖獗，當中更有不少偽冒Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）的不法分子，期望利用Elon Musk之名行騙。據外媒《Business Insider》報道，南韓政府YouTube頻道在上周六（3日）遭黑客攻擊，其後該YouTube頻道名稱更被改為SpaceX Invest，並且播放了Elon Musk採訪片段與加密貨幣相關的影片。

報道指，黑客入侵南韓政府YouTube頻道，是為了利用Elon Musk形象來推廣加密貨幣騙局，又以SpaceX Invest之名，偽裝與Elon Musk旗下的航空科技公司SpaceX有關。事件發生數小時後，負責管理該YouTube頻道帳號的南韓文化體育觀光部官員表示，他們已採取安全措施及確認漏洞來源，同時一度將帳號暫停了4小時。

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正確認黑客攻擊手法 疑洩漏帳號密碼

當局亦正在與Google合作確認黑客如何進行攻擊，惟同時懷疑該頻道的ID及密碼，可能已被洩漏或被盜。

此外，報道又指，由韓國觀光公社（KTO）營運的YouTube帳號，分別在上周四及周五遭黑客攻擊，導致頻道無限期暫停運作，直至周日才能恢復正常。

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責任編輯：張寶燕

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