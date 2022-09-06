▲ 【內房危機】貝殼研究院 ：8月二手房市場活躍度有所減弱 料短期樓價下行壓力仍大

過去兩月內地爛尾樓停供潮蔓延，內地購房氣氛復甦的道路仍然不平坦。據貝殼研究院發布的數據顯示，8月二手房市場活躍度較上月有所減弱，成交量按月下降，但按年連續第二個月增長，並且增幅擴大。

數據顯示，8月貝殼50城二手房成交量指數為37，較上月回落3。50城中超七成城市二手房成交量環比下降，杭州、南京、寧波、蕪湖等長三角城市，成都、重慶、西安等中西部重點城市成交量指數均下降。同比來看，8月貝殼50城二手房成交量指數較去年同期的35提高，按年為連續第二個月增長，其中上海、深圳、長沙等超七成城市8月成交量指數超過去年同期。

上月二手樓價格指數跌7.5%

從價格來看，8月貝殼50城二手房價格指數環比下跌0.6%，跌幅與上月相近，50城中七成城市價格環比下跌，杭州、寧波、蘇州、紹興、嘉興等長三角城市，惠州、珠海等粵港澳大灣區城市及武漢、西安、重慶等中西部重點城市價格均環比下跌。

從按年看，8月貝殼50城二手房價格指數按年下跌7.5%，跌幅較上月擴大，其中除北京、上海、泉州房價按年小幅上漲外，其他47個城市價格均按年下跌。

料短期樓價下行壓力仍大

市場預期及供需活躍度是市場變化的先行指標。從二手房景氣指數和反映市場活躍度的帶看指數及新增房源指數來看，貝殼研究院指出，當前市場預期仍較弱，8月貝殼50城二手房景氣指數降至16，其中39城景氣度指數在景氣收縮區間，蘭州、哈爾濱、長春等城市二手房景氣指數在嚴重收縮區間，意味著短期價格下跌壓力仍大。

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編輯：姚卓然