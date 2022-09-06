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大批Twitter網民標記錯卓慧思 瑞典首相都有份

環球社會熱點 11:46 2022/09/06

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英國新一任首相剛剛出爐，卓慧思料周二（6日）正式上任。卓慧思當選後不少人紛紛在社交平台Twitter上送上祝賀，惟包括瑞典首相等大批民眾標記錯人。被標記錯的女子亦在網上不斷回覆網民，亦有網民意識到對方並非真正的卓慧思後，和對方幽默對話。

卓慧思成英國新首相 傳凍結能源費兩年（第三版） 【下一頁】

卓慧思（Liz Truss）Twitter帳戶名稱為「trussliz」，不少網民在恭賀她當選時卻標記了另一名，帳戶名稱為「LizTruss」的女子特魯斯塞爾（Trussell），當中更不乏各地等政治人物。

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英國綠黨議員Caroline Lucas標記特魯斯塞爾後猛烈抨擊政治對手，指對方仍未明白看守首相約翰遜（Boris Johnson）實際未完成脫歐程序，更令無數人在疫情期間死亡，但卓慧思卻以右翼政客身份當選，對所有人而言是一場災難。

英媒盤點新首相熱門內閣人選 邊一位有得留低？ 【下一頁】

數小時後，瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）亦在帖文中標記錯人，其後雖已迅速刪除帖文，但特魯斯塞爾仍表示歡迎對方到訪，更建議對方帶上打算當地著名美食肉丸到訪。

亦有網民意識到特魯斯塞爾並非卓慧思後加入行列，標記特魯斯塞爾指英女王透過Twitter不小心錯誤任命了對方。由於英女王暱稱同樣亦為「Liz」，特魯斯塞爾幽默回覆指將會和英女王成為好友。

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責任編輯：李俊儀

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